Focalboard mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Projektverwaltungstool mit Kanban-, Tabellen-, Galerie- und Kalenderansichten fÃ¼r Teams und Einzelpersonen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Focalboard erstellen kÃ¶nnen
Focalboard ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die von Mattermost als selbst gehostete Alternative zu Trello, Notion und Asana entwickelt wurde. Sie kombiniert intuitive Kanban-Boards mit mehreren Ansichtsmodi â€“ Tabelle, Galerie und Kalender â€“, sodass Sie dieselben Projektdaten in dem Format visualisieren kÃ¶nnen, das am besten zu Ihrem Workflow passt. Karten unterstÃ¼tzen benutzerdefinierte Eigenschaften, Labels, FÃ¤lligkeitsdaten und AnhÃ¤nge und passen sich jedem Projekttyp an, von Software-Sprints bis hin zu Inhaltskalendern.
Das Selbst-Hosting von Focalboard auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Boards, Karten und Teammitglieder zu vorhersehbaren Kosten â€“ keine Pro-Benutzer-Preise, keine Board-Anzahl-Limits und kein Risiko, dass Ihre Projektdaten monetarisiert werden. Das schlanke SQLite-Backend benÃ¶tigt keine externe Datenbank, was Bereitstellung und Wartung vereinfacht.
Hauptmerkmale von Focalboard
Mehrere Ansichtsmodi
Wechseln Sie zwischen Kanban-, Tabellen-, Galerie- und Kalenderansichten derselben Daten, um sie an Ihre Denkweise Ã¼ber Ihr Projekt anzupassen.
Benutzerdefinierte Eigenschaften
FÃ¼gen Sie benutzerdefinierte Felder, Beschriftungen, Daten und Beauftragte zu Karten hinzu, um jedes Board an Ihre spezifischen Workflow-Anforderungen anzupassen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Teammitglieder kÃ¶nnen Boards gleichzeitig bearbeiten, wobei Kommentare und @ErwÃ¤hnungen die Kommunikation im Kontext halten.
Import aus beliebten Tools
Migrieren Sie bestehende Projekte von Trello, Asana und Notion mithilfe der integrierten Importfunktion, um nicht bei Null anfangen zu mÃ¼ssen.
Board-Vorlagen
Vorgefertigte Vorlagen fÃ¼r gÃ¤ngige Projekttypen ermÃ¶glichen es Ihnen, in Sekundenschnelle ein neues Board mit der passenden Struktur einzurichten.
Warum Focalboard auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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