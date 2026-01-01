Silex als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source No-Code visueller Website-Builder, der saubere, portable HTML- und CSS-Dateien ausgibt.
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Was Sie mit Silex erstellen können
Silex ist die Open-Source-Alternative zu Webflow – ein visueller No-Code-Website-Builder, der vollständig im Browser läuft und standardmässige HTML- und CSS-Dateien erzeugt. Im Gegensatz zu kommerziellen Website-Buildern, die Ihre Designs und Inhalte auf ihrer Plattform sperren, speichert Silex alles als einfache Dateien auf Ihrem eigenen Server. Es verbindet sich mit Headless-CMS für dynamische Inhalte, integriert sich mit statischen Site-Generatoren wie 11ty und kann über ein Plugin-System erweitert werden.
Das Selbst-Hosting von Silex auf einem VPS bietet Webdesignern und Agenturen einen Arbeitsbereich für unbegrenzte Projekte zu festen Serverkosten, ohne Gebühren pro Website und ohne Abhängigkeit von einer Drittanbieterplattform, die online oder erschwinglich bleibt.
Hauptmerkmale von Silex
Visueller Drag-und-Drop-Editor
Erstellen Sie Seiten visuell mit dem GrapesJS-basierten Editor, der Komponenten, Stile und Layout-Tools bietet — keine HTML- oder CSS-Kenntnisse erforderlich.
Statische HTML-Ausgabe
Jede Website, die Silex erstellt, ist sauber, standardkonformes HTML und CSS – ohne Laufzeitabhängigkeiten, läuft auf jedem Hosting-Anbieter und ist vollständig portabel.
CMS-Datenbindung
Verbinden Sie Seitendesigns mit WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex und anderen Headless-CMS, damit Nicht-Entwickler Inhalte aktualisieren können, ohne das Design zu berühren.
Mehrstandort-Dashboard
Verwalten Sie unbegrenzte Website-Projekte von einer einzigen Silex-Instanz aus, organisiert in einem einzigen Arbeitsbereich für Agenturen und Freiberufler mit mehreren Kunden.
Plugin-Erweiterbarkeit
Erweitern Sie Silex mit benutzerdefinierten Komponenten, Datenkonnektoren und Integrationen von Drittanbieterdiensten über das Plugin-System, ohne den Kern zu forken.
Warum Silex auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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