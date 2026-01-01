MantisBT als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Bug-Tracker für Software-Teams, um Fehler zu protokollieren, Feature-Anfragen zu verwalten und Projekt-Workflows zu koordinieren.
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Was Sie mit MantisBT erstellen können
MantisBT (Mantis Bug Tracker) ist ein langjähriger Open-Source-Issue-Tracker, der in PHP geschrieben wurde und von Softwareteams verwendet wird, um Fehler zu protokollieren, Funktionsanfragen zu verwalten und die Arbeit über mehrere Projekte hinweg zu koordinieren. Aufgebaut um anpassbare Workflows, detaillierte projektbezogene Berechtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen, konzentriert es sich auf die Disziplin des Issue-Managements ohne den Ballast vollständiger Projektmanagement-Suiten.
Das Selbst-Hosting von MantisBT hält gemeldete Fehler, Anhänge und interne Diskussionen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – unerlässlich für Organisationen, deren Fehlerberichte Reproduktionsschritte, Kundendaten oder proprietären Code enthalten. Diese Bereitstellung wird mit MariaDB für eine dauerhafte Problemhistorie geliefert und eliminiert die Pro-Benutzer-Lizenzkosten, die von vielen kommerziellen Issue-Trackern erhoben werden.
Hauptmerkmale von MantisBT
Anpassbare Workflows
Definieren Sie Statusübergänge, Lösungszustände und Zugriffsregeln pro Projekt, damit der Tracker widerspiegelt, wie jedes Team die Arbeit tatsächlich vom Bericht zur Lösung bewegt.
Granulare Berechtigungen
Rollenbasierte Zugriffskontrolle auf Projekt-, Kategorie- und Feldebene hält sensible Themen nur für die Personen sichtbar, die sie sehen müssen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Konfigurierbare E-Mail-Regeln benachrichtigen Melder, Bearbeiter und Beobachter, wenn sich der Status von Vorgängen ändert, um sicherzustellen, dass kein Fehler oder Funktionswunsch übersehen wird.
Benutzerdefinierte Felder und Filter
Fügen Sie beliebige benutzerdefinierte Felder zu Problemen hinzu und speichern Sie komplexe Filter als benannte Ansichten, um Tausende von Berichten zu sichten, ohne den Kontext zu verlieren.
Plugin-Architektur
Ein umfangreiches Plugin-Ökosystem erweitert MantisBT um die Integration der Quellcodeverwaltung, zusätzliche Authentifizierungsmethoden und Reporting-Add-ons.
REST- und SOAP-APIs
Sowohl REST- als auch SOAP-Schnittstellen ermöglichen das Skripten der Problemerstellung, die Automatisierung der Triage und die Integration des Trackers in CI-Pipelines oder externe Tools.
Warum MantisBT auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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