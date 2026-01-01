Infisical mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Secrets-Manager zum sicheren Synchronisieren von Umgebungsvariablen und API-Schlüsseln über jedes Projekt und jede Umgebung hinweg.
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Was Sie mit Infisical erstellen können
Infisical ist eine Open-Source-Plattform für das Geheimnismanagement, die verstreute .env-Dateien und fest codierte Anmeldeinformationen durch eine einzige, auditierbare Quelle der Wahrheit ersetzt. Sie bietet eine übersichtliche Web-Benutzeroberfläche, CLI- und SDK-Integrationen zum Speichern, Synchronisieren und Rotieren von Geheimnissen über Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen hinweg, ohne jemals sensible Werte in die Quellcodeverwaltung zu übernehmen.
Das Selbst-Hosting von Infisical bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel, Datenbankpasswörter und Dienst-Tokens niemals Ihre eigene Infrastruktur verlassen. Sie erhalten vollständige Audit-Trails, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Geheimnis-Versionierung auf Hardware, die Sie kontrollieren – ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne das Risiko, dass eine Datenschutzverletzung durch Dritte Ihre Anmeldeinformationen preisgibt.
Hauptmerkmale von Infisical
Zentralisierte Geheimnisspeicherung
Speichern Sie alle Umgebungsvariablen über jedes Projekt und jede Umgebung hinweg an einem Ort, mit integrierter Projekt- und Umgebungstrennung.
Vollständiges Audit-Protokoll
Jedes Lesen, Schreiben und Löschen von Geheimnissen wird mit Zeitstempeln und Benutzerzuordnung für Compliance und Incident Response protokolliert.
CLI- und SDK-Integration
Fügen Sie Geheimnisse zur Laufzeit in jeden Prozess ein, über die CLI oder native SDKs für Node.js, Python, Go, Ruby und weitere, ohne den Anwendungscode zu ändern.
Geheime Versionierung
Jede Änderung an einem Geheimnis wird versioniert, was ein Rollback auf jeden vorherigen Wert ermöglicht, wenn eine fehlerhafte Bereitstellung schnell rückgängig gemacht werden muss.
CI/CD Pipeline-Unterstützung
Native Integrationen mit GitHub Actions, GitLab CI, Docker und Kubernetes machen es überflüssig, Geheimnisse als Klartext-Pipeline-Variablen zu speichern.
Warum Infisical auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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