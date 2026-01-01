Ihr Spotify ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre gesamte Spotify-Hörhistorie verfolgt und diese durch umfangreiche Diagramme visualisiert: Top-Künstler und -Titel im Zeitverlauf, Hörzeit pro Tag und Stunde, Genre-Verteilungen, Album-Rotationen und historische Trends über Jahre hinweg. Im Gegensatz zu Spotify Wrapped, das nur einmal im Jahr erscheint, bietet Ihnen Ihr Spotify die gleiche Tiefe an Einblicken auf Abruf, für jeden von Ihnen gewählten Zeitraum.

Das Selbst-Hosting von Your Spotify auf einem VPS speichert jedes Abspielen, Liken und Überspringen in einer Datenbank, die Sie kontrollieren – Spotifys eigene Datenexporte sind auf die 50 zuletzt gehörten Titel beschränkt, aber Your Spotify fragt die API kontinuierlich ab und erstellt ein vollständiges persönliches Hörarchiv, das wächst, solange die Instanz läuft.