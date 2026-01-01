Installieren Sie Ihr Spotify mit Ein-Klick-Installation.
Selbstgehostetes Spotify-Hörstatistik-Dashboard mit umfangreichen Diagrammen, Verlauf und detaillierten Analysen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Your Spotify erstellen können
Ihr Spotify ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre gesamte Spotify-Hörhistorie verfolgt und diese durch umfangreiche Diagramme visualisiert: Top-Künstler und -Titel im Zeitverlauf, Hörzeit pro Tag und Stunde, Genre-Verteilungen, Album-Rotationen und historische Trends über Jahre hinweg. Im Gegensatz zu Spotify Wrapped, das nur einmal im Jahr erscheint, bietet Ihnen Ihr Spotify die gleiche Tiefe an Einblicken auf Abruf, für jeden von Ihnen gewählten Zeitraum.
Das Selbst-Hosting von Your Spotify auf einem VPS speichert jedes Abspielen, Liken und Überspringen in einer Datenbank, die Sie kontrollieren – Spotifys eigene Datenexporte sind auf die 50 zuletzt gehörten Titel beschränkt, aber Your Spotify fragt die API kontinuierlich ab und erstellt ein vollständiges persönliches Hörarchiv, das wächst, solange die Instanz läuft.
Hauptmerkmale von Your Spotify
Kontinuierliche Verlaufserfassung
Fragt die Spotify API alle paar Sekunden ab, um jeden abgespielten Titel aufzuzeichnen, einschließlich übersprungener Titel und teilweiser Wiedergaben — weit über das hinaus, was Spotify exportiert.
Top-Künstler, Titel und Alben
Konfigurierbare Zeitbereiche zeigen Ihre meistgespielten Inhalte nach Anzahl der Wiedergaben, Hörzeit oder erstmaligen Entdeckungen.
Hörgewohnheiten und Trends
Heatmaps und Diagramme visualisieren, wann Sie am meisten zuhören – Tageszeit, Wochentag, monatliche Trends und Jahresvergleiche.
Genre- und Stimmungsanalyse
Fasst die Audio-Features und Genre-Tags von Spotify-Titeln in Diagrammen zusammen, die zeigen, wie sich dein Geschmack im Laufe der Zeit verändert.
Mehrbenutzer-Dashboards
Jeder Benutzer verbindet sein eigenes Spotify-Konto über OAuth, damit Haushalte ihr Hörverhalten jeweils separat auf einem Server verfolgen können.
Warum Your Spotify auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.