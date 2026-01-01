Tracearr ist eine Open-Source-Überwachungsplattform, die Plex, Jellyfin und Emby in einem einzigen Dashboard zusammenführt. Verfolgen Sie aktive Streams in Echtzeit, überprüfen Sie die vollständige Sitzungshistorie mit Geolocation-Daten und tauchen Sie in Bibliotheksanalysen ein – alles, ohne mehrere Tools jonglieren zu müssen.

Im Gegensatz zu Tautulli oder Jellystat funktioniert Tracearr gleichzeitig mit allen drei großen Medienservern. Die integrierte Engine zur Erkennung von Freigaben nutzt sechs Regeltypen – darunter unmögliche Reisen und Geräteleistung – um verdächtige Kontoaktivitäten automatisch zu kennzeichnen und Ihren Server vor Missbrauch zu schützen.