Tracearr mit einem Klick installieren.
Einheitliches Stream-Überwachungs-Dashboard für Plex, Jellyfin und Emby mit Echtzeit-Analysen und Erkennung von Kontofreigaben.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Tracearr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tracearr erstellen können
Tracearr ist eine Open-Source-Überwachungsplattform, die Plex, Jellyfin und Emby in einem einzigen Dashboard zusammenführt. Verfolgen Sie aktive Streams in Echtzeit, überprüfen Sie die vollständige Sitzungshistorie mit Geolocation-Daten und tauchen Sie in Bibliotheksanalysen ein – alles, ohne mehrere Tools jonglieren zu müssen.
Im Gegensatz zu Tautulli oder Jellystat funktioniert Tracearr gleichzeitig mit allen drei großen Medienservern. Die integrierte Engine zur Erkennung von Freigaben nutzt sechs Regeltypen – darunter unmögliche Reisen und Geräteleistung – um verdächtige Kontoaktivitäten automatisch zu kennzeichnen und Ihren Server vor Missbrauch zu schützen.
Hauptmerkmale von Tracearr
Multi-Server-Dashboard
Verbinden Sie Plex, Jellyfin und Emby mit einer einzigen Oberfläche und überwachen Sie alle Server von einem zentralen Dashboard aus.
Freigabeerkennung
Sechs Regeltypen – darunter unmögliche Reisen und gleichzeitige Stream-Limits – kennzeichnen und bewerten verdächtige Kontoaktivitäten automatisch.
Streamanalysen
Sehen Sie, wer was, wann und auf welchem Gerät angesehen hat, mit Codec-Aufschlüsselungen, Transkodierungsraten und Bandbreitennutzung pro Sitzung.
Bibliothekseinblicke
Spezielle Seiten für Qualitätsverteilung, Speicher-ROI, Duplikaterkennung und Engagement-Metriken für Ihre gesamte Mediensammlung.
Echtzeit-Benachrichtigungen
Discord-Webhooks und benutzerdefinierte Benachrichtigungen werden sofort ausgelöst, wenn Freigaberegeln greifen oder Benutzer-Vertrauenswerte sinken.
Datenimport
Migrieren Sie Ihren bestehenden Wiedergabeverlauf von Tautulli oder Jellystat, damit Sie mit vollständigem Kontext beginnen und nicht bei Null anfangen.
Warum Tracearr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.