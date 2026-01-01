Prowlarr ist der Indexer-Hub für das arr Medienautomatisierungs-Ökosystem. Anstatt jeden Tracker und Usenet-Anbieter separat in Sonarr, Radarr, Lidarr und Readarr zu konfigurieren, fügen Sie sie einmal in Prowlarr hinzu, und es synchronisiert die Konfiguration automatisch mit jeder verbundenen App. Mit Unterstützung für über 500 Indexer, integrierter Zustandsüberwachung und Flaresolverr-Integration für Cloudflare-geschützte Websites eliminiert Prowlarr den wiederholten Wartungsaufwand, der mit einem Multi-App-Medienstapel einhergeht.

Der Betrieb von Prowlarr auf einem VPS gewährleistet eine 24/7-Zustandsüberprüfung der Indexer und eine sofortige Synchronisierung über alle Ihre Medien-Apps hinweg, mit Netzwerkgeschwindigkeiten auf Unternehmensniveau für schnelle Suchergebnisse und persistentem Speicher, der Ihre privaten Tracker-Anmeldeinformationen und benutzerdefinierten Indexer-Definitionen schützt.