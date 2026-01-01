Polaris per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter, Rust-betriebener Musik-Streaming-Server, der Ihre persÃ¶nliche Sammlung auf jedes GerÃ¤t bringt, das Sie besitzen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Polaris erstellen kÃ¶nnen
Polaris ist ein Open-Source-Musik-Streaming-Server, der in Rust geschrieben wurde und entwickelt wurde, um eine persÃ¶nliche Musikbibliothek von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t aus mit minimaler Hardware verfÃ¼gbar zu machen. Der Rust-Kern hÃ¤lt den Speicherverbrauch und die CPU-Auslastung niedrig genug, um bequem auf VPS-Tarifen der Einstiegsklasse zu laufen, wÃ¤hrend er Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln in den Formaten FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV und AIFF problemlos indiziert.
Das Selbst-Hosting von Polaris hÃ¤lt jedes Album, jeden Rip und jeden Bandcamp-Download unter Ihrer Kontrolle, ohne monatliche GebÃ¼hren, ohne Katalogwechsel und ohne Verkauf von HÃ¶rdaten an Dritte. Die erste Person, die die Web-BenutzeroberflÃ¤che Ã¶ffnet, durchlÃ¤uft einen kurzen Einrichtungsassistenten, der den Bibliothekspfad mit einem Administratorkonto koppelt, sodass anfÃ¤ngliche Anmeldeinformationen niemals in Protokollen oder in der Bereitstellungsvorlage erscheinen.
Hauptmerkmale von Polaris
Rust-Performance
Die native Rust-Implementierung hÃ¤lt den Speicher- und CPU-Verbrauch niedrig, sodass eine groÃŸe Bibliothek selbst auf den kleinsten VPS-PlÃ¤nen reibungslos streamt.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r verlustfreie Formate
Streamt FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV und AIFF in OriginalqualitÃ¤t ohne erzwungene Neukodierung Ihrer Master.
Ersteinrichtungsassistent
Ein gefÃ¼hrter Willkommens-Flow koppelt Ihren Musikordner beim ersten Laden mit einem Administratorkonto, ohne fest codierte Standardanmeldeinformationen im Image.
Mehrbenutzer-Wiedergabelisten
Jedes Haushaltsmitglied erhÃ¤lt ein eigenes Konto, eigene Wiedergabelisten und einen eigenen HÃ¶rverlauf, ohne dass sich die Bibliotheken auf einem gemeinsamen Server vermischen.
Subsonic-kompatible API
Stellt eine Subsonic-kompatible API bereit, damit Dutzende von Community-iOS-, Android- und Desktop-Clients ohne eine proprietÃ¤re App eine Verbindung herstellen kÃ¶nnen.
Browserbasierte Verwaltung
Die gesamte Konfiguration â€” Benutzer, Mount-Punkte, DDNS, Album-Art-Regeln â€” ist Ã¼ber die Web-BenutzeroberflÃ¤che bearbeitbar, ohne sich in den Container zu shellen.
Warum Polaris auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.