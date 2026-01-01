OmniTools in einem Klick installieren.
Selbstgehostete Web-Dienstprogramm-Suite mit über 80 Tools zur Bildbearbeitung, PDF-Manipulation, Videokonvertierung und Datentransformation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OmniTools erstellen können
OmniTools vereint über 80 browserbasierte Dienstprogramme in einer einzigen selbst gehosteten Anwendung, wodurch die Notwendigkeit entfällt, mehrere verstreute Online-Konvertierungsseiten zu besuchen. Bildbearbeitung, PDF-Zusammenführung, Videoschnitt, JSON-Formatierung, QR-Code-Generierung und vieles mehr sind alle über eine einzige, konsistente Benutzeroberfläche verfügbar, ohne Dateigrößenbeschränkungen oder Premium-Paywalls.
Da die gesamte Verarbeitung direkt im Browser stattfindet, werden niemals Dateien auf den Server hochgeladen. Das Selbst-Hosting von OmniTools bedeutet, dass sensible Dokumente in Ihrem Netzwerk bleiben, Ihr Team ein sauberes, werbefreies Tool erhält, das von jedem Gerät aus zugänglich ist, und Sie die Datenschutzrisiken öffentlicher Konvertierungs-Websites eliminieren.
Hauptmerkmale von OmniTools
Browser-seitige Verarbeitung
Alle Dateivorgänge laufen lokal im Browser ab — nichts wird auf den Server hochgeladen, wodurch sensible Dokumente privat bleiben.
Bild- & PDF-Werkzeuge
Bilder in der Größe ändern, konvertieren und komprimieren; PDFs zusammenführen, aufteilen und kommentieren, ohne Desktop-Software installieren zu müssen.
Video & Audio Dienstprogramme
Videos zuschneiden, Audiospuren extrahieren und direkt im Browser in das GIF-Format konvertieren.
Entwickler-Datentools
JSON formatieren, zwischen CSV und JSON konvertieren, XML validieren und URLs kodieren oder dekodieren – alles an einem Ort.
Keine Werbung oder Paywalls
Self-Hosting bietet eine saubere, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche, bei der alle 80+ Tools ohne zusätzliche Kosten vollständig verfügbar sind.
Warum OmniTools auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.