Odoo ist eine umfassende Open-Source-Business-Management-Suite, die von Ã¼ber 10 Millionen Nutzern in 120 LÃ¤ndern verwendet wird. Ihr modularer Aufbau ermÃ¶glicht es Ihnen, mit den benÃ¶tigten Apps â€“ CRM, Buchhaltung, Inventar, E-Commerce oder Projektmanagement â€“ zu beginnen und diese bei Wachstum Ihres Unternehmens zu erweitern, alles Ã¼ber eine einzige, einheitliche OberflÃ¤che.

Das Selbst-Hosting von Odoo auf Ihrem VPS eliminiert Abonnementkosten pro Benutzer, hÃ¤lt alle Ihre GeschÃ¤ftsdaten unter Ihrer Kontrolle und gibt Ihnen die Freiheit, benutzerdefinierte Module und Integrationen ohne EinschrÃ¤nkungen zu installieren. Diese Vorlage enthÃ¤lt PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung.