Odoo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-ERP- und CRM-Suite, die Vertrieb, Buchhaltung, Lagerverwaltung, E-Commerce und mehr in einer integrierten Plattform abdeckt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Odoo
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Odoo erstellen kÃ¶nnen
Odoo ist eine umfassende Open-Source-Business-Management-Suite, die von Ã¼ber 10 Millionen Nutzern in 120 LÃ¤ndern verwendet wird. Ihr modularer Aufbau ermÃ¶glicht es Ihnen, mit den benÃ¶tigten Apps â€“ CRM, Buchhaltung, Inventar, E-Commerce oder Projektmanagement â€“ zu beginnen und diese bei Wachstum Ihres Unternehmens zu erweitern, alles Ã¼ber eine einzige, einheitliche OberflÃ¤che.
Das Selbst-Hosting von Odoo auf Ihrem VPS eliminiert Abonnementkosten pro Benutzer, hÃ¤lt alle Ihre GeschÃ¤ftsdaten unter Ihrer Kontrolle und gibt Ihnen die Freiheit, benutzerdefinierte Module und Integrationen ohne EinschrÃ¤nkungen zu installieren. Diese Vorlage enthÃ¤lt PostgreSQL fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung.
Hauptmerkmale von Odoo
Integriertes CRM und Vertrieb
Leads verfolgen, Pipelines verwalten und Nachfassaktionen automatisieren in einem CRM, das direkt mit der Rechnungsstellung und dem Lagerbestand verbunden ist.
Integrierte E-Commerce
Starten Sie einen Online-Shop mit einem Drag-and-Drop Website-Baukasten, Produktkatalog und Zahlungs-Gateway-Integrationen.
Buchhaltung & Rechnungsstellung
Verwalten Sie die Rechnungsstellung in mehreren WÃ¤hrungen, die SteuerkonformitÃ¤t und die Bankabstimmung ohne ein separates Buchhaltungstool.
Bestand & Fertigung
Verwalten Sie den Lagerbestand Ã¼ber mehrere Lager hinweg, fÃ¼hren Sie MRP-Workflows aus und verfolgen Sie die Produktion mit Barcode-Scan-UnterstÃ¼tzung.
Modularer App Store
WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 30.000 Drittanbieter-Modulen, um Odoo mit branchenspezifischen Workflows und Integrationen zu erweitern.
Warum Odoo auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.