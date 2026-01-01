Pelican Panel mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Open-Source-Verwaltungspanel fÃ¼r Spielserver und Nachfolger von Pterodactyl, entwickelt fÃ¼r schnelle Bereitstellung und intuitive Verwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pelican Panel erstellen kÃ¶nnen
Pelican Panel ist ein von der Community betriebener Fork und eine Modernisierung von Pterodactyl, neu geschrieben auf dem neuesten Laravel- und Filament-Stack, um eine schnellere Admin-Erfahrung, einen integrierten Web-Installer und ein Plugin-System zur Erweiterung des Panels ohne Forking der Codebasis zu bieten. Jeder Spielserver wird in einem eigenen isolierten Docker-Container Ã¼ber den zugehÃ¶rigen Wings-Daemon bereitgestellt, wodurch Ressourcen isoliert und der Host sicher gehalten werden.
Das Selbst-Hosting von Pelican eliminiert die Pro-Server-GebÃ¼hren fÃ¼r verwaltetes Game-Hosting und gibt Betreibern die volle Kontrolle Ã¼ber Branding, Authentifizierung, Eggs und Datenbankspeicher. Diese Bereitstellung liefert das Panel zusammen mit MariaDB und Redis â€” Wings muss separat auf jedem Knoten installiert werden, der Spielserver betreibt.
Hauptmerkmale von Pelican Panel
Web-Installer fÃ¼r die erste AusfÃ¼hrung
GefÃ¼hrter browserbasierter Installer fÃ¼hrt beim ersten Besuch durch die Datenbankeinrichtung und Administratorerstellung â€” kein Shell-Zugriff erforderlich.
Docker Serverisolierung
Spielserver laufen in dedizierten Containern, die vom Wings-Daemon verwaltet werden, wodurch Ressourcenkonflikte verhindert und der Explosionsradius begrenzt wird, falls ein Server kompromittiert wird.
Plugin-System
Nativer Plugin-Loader ermÃ¶glicht Administratoren die Installation von Composer- und Yarn-Paketen direkt Ã¼ber das Panel, um die FunktionalitÃ¤t zu erweitern, ohne den Quellcode zu forken.
Modern Filament UI
Die neu aufgebaute Admin-OberflÃ¤che basierend auf Filament bietet schnellere Seitenladezeiten, Echtzeit-Konsolenausgabe und einen saubereren Workflow als Ã¤ltere Pterodactyl-Panels.
Pterodactyl Kompatibel
Importiert bestehende Pterodactyl Eggs und Node-Konfigurationen, damit Betreiber zu Pelican migrieren kÃ¶nnen, ohne ihre Spieleserver-Bibliothek von Grund auf neu aufzubauen.
OAuth und SSO
UnterstÃ¼tzt externe Authentifizierungsanbieter und Zwei-Faktor-Authentifizierung, wodurch Teams die Zugriffskontrolle Ã¼ber Infrastruktur-Tools hinweg zentralisieren kÃ¶nnen.
Warum Pelican Panel auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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