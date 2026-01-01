Bis zu 69% Rabatt fÃ¼r Pelican Panel

Pelican Panel mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Modernes Open-Source-Verwaltungspanel fÃ¼r Spielserver und Nachfolger von Pterodactyl, entwickelt fÃ¼r schnelle Bereitstellung und intuitive Verwaltung.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wÃ¶chentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Pelican Panel mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Pelican Panel

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Pelican Panel erstellen kÃ¶nnen

Pelican Panel ist ein von der Community betriebener Fork und eine Modernisierung von Pterodactyl, neu geschrieben auf dem neuesten Laravel- und Filament-Stack, um eine schnellere Admin-Erfahrung, einen integrierten Web-Installer und ein Plugin-System zur Erweiterung des Panels ohne Forking der Codebasis zu bieten. Jeder Spielserver wird in einem eigenen isolierten Docker-Container Ã¼ber den zugehÃ¶rigen Wings-Daemon bereitgestellt, wodurch Ressourcen isoliert und der Host sicher gehalten werden.

Das Selbst-Hosting von Pelican eliminiert die Pro-Server-GebÃ¼hren fÃ¼r verwaltetes Game-Hosting und gibt Betreibern die volle Kontrolle Ã¼ber Branding, Authentifizierung, Eggs und Datenbankspeicher. Diese Bereitstellung liefert das Panel zusammen mit MariaDB und Redis â€” Wings muss separat auf jedem Knoten installiert werden, der Spielserver betreibt.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Pelican Panel

Web-Installer fÃ¼r die erste AusfÃ¼hrung

GefÃ¼hrter browserbasierter Installer fÃ¼hrt beim ersten Besuch durch die Datenbankeinrichtung und Administratorerstellung â€” kein Shell-Zugriff erforderlich.

Docker Serverisolierung

Spielserver laufen in dedizierten Containern, die vom Wings-Daemon verwaltet werden, wodurch Ressourcenkonflikte verhindert und der Explosionsradius begrenzt wird, falls ein Server kompromittiert wird.

Plugin-System

Nativer Plugin-Loader ermÃ¶glicht Administratoren die Installation von Composer- und Yarn-Paketen direkt Ã¼ber das Panel, um die FunktionalitÃ¤t zu erweitern, ohne den Quellcode zu forken.

Modern Filament UI

Die neu aufgebaute Admin-OberflÃ¤che basierend auf Filament bietet schnellere Seitenladezeiten, Echtzeit-Konsolenausgabe und einen saubereren Workflow als Ã¤ltere Pterodactyl-Panels.

Pterodactyl Kompatibel

Importiert bestehende Pterodactyl Eggs und Node-Konfigurationen, damit Betreiber zu Pelican migrieren kÃ¶nnen, ohne ihre Spieleserver-Bibliothek von Grund auf neu aufzubauen.

OAuth und SSO

UnterstÃ¼tzt externe Authentifizierungsanbieter und Zwei-Faktor-Authentifizierung, wodurch Teams die Zugriffskontrolle Ã¼ber Infrastruktur-Tools hinweg zentralisieren kÃ¶nnen.

Warum Pelican Panel auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen.

WÃ¤hlen Sie einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Details finden Sie in unseren RÃ¼ckerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Ã¼berall in Ihrem Browser ausfÃ¼hren

Bereitstellen
1Backend

1Backend

Selbstgehostete Plattform zum Erstellen von KI-Anwendungen mit Microservices und Microfrontends

Bereitstellen
Adminer

Adminer

Voll ausgestattete DatenbankverwaltungsoberflÃ¤che fÃ¼r mehr als 11 Datenbanksysteme

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.