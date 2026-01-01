WAHA (WhatsApp HTTP API) ist ein Open-Source-REST-API-Server, der WhatsApp Web in eine saubere HTTP-Schnittstelle umwandelt, sodass jede Anwendung oder jeder Dienst Nachrichten senden, Ereignisse empfangen und Sitzungen verwalten kann, ohne Browser-Abhängigkeiten oder Kosten für Drittanbieter-Clouds. Er unterstützt mehrere Engine-Backends — diese Vorlage verwendet die NOWEB-Engine, die direkt über WebSocket kommuniziert, ohne einen Browser zu starten, was sie leichtgewichtig und effizient bei der Nutzung von VPS-Ressourcen macht.

Das Selbst-Hosting von WAHA behält Ihre WhatsApp-Sitzungsdaten, Nachrichteninhalte und Webhook-Integrationen unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Verbinden Sie Ihr CRM, Ihren Chatbot, Ihr Helpdesk oder Ihr internes Tool in wenigen Minuten über standardmäßige HTTP-Aufrufe mit WhatsApp, mit einem integrierten Web-Dashboard und einer interaktiven Swagger UI, die sofort einsatzbereit sind.