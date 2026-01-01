WAHA in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete WhatsApp HTTP API, die es Ihnen ermöglicht, Nachrichten über eine einfache REST-Schnittstelle zu senden und zu empfangen.
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Was Sie mit WAHA erstellen können
WAHA (WhatsApp HTTP API) ist ein Open-Source-REST-API-Server, der WhatsApp Web in eine saubere HTTP-Schnittstelle umwandelt, sodass jede Anwendung oder jeder Dienst Nachrichten senden, Ereignisse empfangen und Sitzungen verwalten kann, ohne Browser-Abhängigkeiten oder Kosten für Drittanbieter-Clouds. Er unterstützt mehrere Engine-Backends — diese Vorlage verwendet die NOWEB-Engine, die direkt über WebSocket kommuniziert, ohne einen Browser zu starten, was sie leichtgewichtig und effizient bei der Nutzung von VPS-Ressourcen macht.
Das Selbst-Hosting von WAHA behält Ihre WhatsApp-Sitzungsdaten, Nachrichteninhalte und Webhook-Integrationen unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Verbinden Sie Ihr CRM, Ihren Chatbot, Ihr Helpdesk oder Ihr internes Tool in wenigen Minuten über standardmäßige HTTP-Aufrufe mit WhatsApp, mit einem integrierten Web-Dashboard und einer interaktiven Swagger UI, die sofort einsatzbereit sind.
Hauptmerkmale von WAHA
REST API für WhatsApp
Senden und empfangen Sie WhatsApp-Nachrichten, Medien und Ereignisse über eine dokumentierte REST-API, die von jeder Sprache oder jedem Framework aus zugänglich ist.
Integriertes Web-Dashboard
Sitzungen verwalten, QR-Codes scannen und Aktivitäten über eine Web-Benutzeroberfläche überwachen, ohne Code schreiben zu müssen.
Webhook-Ereignis-Streaming
Leiten Sie eingehende Nachrichten und Statusaktualisierungen mit konfigurierbaren Ereignisfiltern und benutzerdefinierten Headern an Ihre eigenen Endpunkte weiter.
Sitzungs-Persistenz
Sitzungen überstehen Container-Neustarts automatisch — kein erneutes QR-Scannen erforderlich nach einem Neustart oder Update.
Medien-Dateiverwaltung
Bilder, Dokumente, Sprachnachrichten und Videodateien senden und empfangen, mit integriertem lokalen Speicher für empfangene Medien.
Warum WAHA auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.