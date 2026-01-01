Firefly III mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre persönlichen Finanzen mit einem sicheren, selbst gehosteten System zur doppelten Buchführung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Firefly III erstellen können
Firefly III ist der Goldstandard für selbst gehostetes persönliches Finanzmanagement. Es bietet eine umfassende Plattform, um Ihre Einnahmen, Ausgaben und Budgets mit der Präzision professioneller Buchhaltungssoftware zu verfolgen. Das doppelte Buchführungssystem erfasst jede Transaktion mit vollständigem Quell- und Zielkontext und erstellt ein genaues Hauptbuch, das Sie jederzeit prüfen können.
Durch das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminieren Sie das Risiko, sensible Finanzdaten mit Drittanbieter-Aggregatoren zu teilen, und stellen so sicher, dass Ihr Nettovermögen, Ihre Ausgabengewohnheiten und Kontostände streng vertraulich bleiben, ohne Abonnementgebühren und ohne Data-Mining.
Hauptmerkmale von Firefly III
Doppelte Buchführung
Sorgen Sie für finanzielle Genauigkeit mit einem professionellen System, das jeden Cent über mehrere Konten hinweg verfolgt.
Erweiterte Budgetierung
Legen Sie komplexe Monats- oder Jahresbudgets fest und erhalten Sie visuelle Indikatoren, wenn Sie sich Ihren Grenzen nähern.
Automatisierungsregeln
Sparen Sie Zeit, indem Sie benutzerdefinierte Regeln erstellen, die Transaktionen automatisch basierend auf Beschreibungen oder Beträgen kategorisieren und markieren.
Detaillierte Berichterstattung
Erstellen Sie aufschlussreiche Diagramme und Grafiken, um Ihr Nettovermögen, Ihre Ausgabenmuster und Ihre finanzielle Entwicklung im Laufe der Zeit zu visualisieren.
Warum Firefly III auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.