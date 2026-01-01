Firefly III ist der Goldstandard für selbst gehostetes persönliches Finanzmanagement. Es bietet eine umfassende Plattform, um Ihre Einnahmen, Ausgaben und Budgets mit der Präzision professioneller Buchhaltungssoftware zu verfolgen. Das doppelte Buchführungssystem erfasst jede Transaktion mit vollständigem Quell- und Zielkontext und erstellt ein genaues Hauptbuch, das Sie jederzeit prüfen können.

Durch das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS eliminieren Sie das Risiko, sensible Finanzdaten mit Drittanbieter-Aggregatoren zu teilen, und stellen so sicher, dass Ihr Nettovermögen, Ihre Ausgabengewohnheiten und Kontostände streng vertraulich bleiben, ohne Abonnementgebühren und ohne Data-Mining.