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Open-Source, selbst gehostete kollaborative API-Entwicklungsumgebung, entwickelt fÃ¼r Teams, die Wert auf Datenschutz legen.

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Yaade erstellen kÃ¶nnen

Yaade ist eine quelloffene, selbst gehostete API-Entwicklungsumgebung, die als datenschutzfreundliche Alternative zu cloudbasierten API-Clients konzipiert wurde. Im Gegensatz zu gehosteten Tools, die Ihre API-Sammlungen und Geheimnisse auf Servern Dritter speichern, bewahrt Yaade alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf â€“ einschlieÃŸlich Anmeldeinformationen, Token und Anforderungsverlauf.

Teams kÃ¶nnen API-Sammlungen sicher teilen, mehrere Umgebungen verwalten, JavaScript-Skripte als Cron-Jobs oder Ã¼ber API ausfÃ¼hren und von OpenAPI oder Postman importieren. Mit integrierter MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, Zugriffstoken, OAuth2/OIDC-Authentifizierung und einer dateibasierten H2-Datenbank, die keine zusÃ¤tzliche Einrichtung erfordert, ist Yaade leicht genug fÃ¼r einen einzelnen Entwickler und dennoch leistungsfÃ¤hig genug fÃ¼r ein gesamtes Entwicklungsteam.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Yaade

Kollaborative Sammlungen

Teilen Sie API-Sammlungen mit Ihrem gesamten Team mit rollenbasiertem Zugriff, damit jeder aus derselben zuverlÃ¤ssigen Quelle arbeitet, ohne Anfragen zu kopieren und einzufÃ¼gen.

UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Umgebungen

Definieren Sie separate Umgebungen fÃ¼r Entwicklung, Staging und Produktion, wechseln Sie dann sofort den Kontext, ohne URLs oder Token manuell aktualisieren zu mÃ¼ssen.

Integriertes Scripting

Schreiben Sie JavaScript-Skripte, um API-Workflows zu automatisieren, Tests auszufÃ¼hren oder Anfragen zu verketten â€“ und planen Sie diese als Cron-Jobs ein oder lÃ¶sen Sie sie Ã¼ber die integrierte API aus.

OpenAPI und Postman Import

Importieren Sie bestehende Sammlungen aus OpenAPI-Spezifikationen oder Postman-Exporten, um Ihr Team zu migrieren, ohne Anforderungsbibliotheken von Grund auf neu aufzubauen.

OAuth2- und OIDC-Authentifizierung

Integrieren Sie sich mit externen IdentitÃ¤tsanbietern Ã¼ber OAuth2 und OIDC, damit Ihr Team sich mit bestehenden Unternehmensanmeldeinformationen anmeldet, anstatt separate Konten zu verwalten.

Keine Datenbankeinrichtung erforderlich

Yaade verwendet eine eingebettete H2-dateibasierte Datenbank, es gibt also keine separaten Datenbank-Container zu konfigurieren â€“ starten Sie einfach den Container und Ihre Daten bleiben automatisch erhalten.

Warum Yaade auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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