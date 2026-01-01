Yaade ist eine quelloffene, selbst gehostete API-Entwicklungsumgebung, die als datenschutzfreundliche Alternative zu cloudbasierten API-Clients konzipiert wurde. Im Gegensatz zu gehosteten Tools, die Ihre API-Sammlungen und Geheimnisse auf Servern Dritter speichern, bewahrt Yaade alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf â€“ einschlieÃŸlich Anmeldeinformationen, Token und Anforderungsverlauf.

Teams kÃ¶nnen API-Sammlungen sicher teilen, mehrere Umgebungen verwalten, JavaScript-Skripte als Cron-Jobs oder Ã¼ber API ausfÃ¼hren und von OpenAPI oder Postman importieren. Mit integrierter MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, Zugriffstoken, OAuth2/OIDC-Authentifizierung und einer dateibasierten H2-Datenbank, die keine zusÃ¤tzliche Einrichtung erfordert, ist Yaade leicht genug fÃ¼r einen einzelnen Entwickler und dennoch leistungsfÃ¤hig genug fÃ¼r ein gesamtes Entwicklungsteam.