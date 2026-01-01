Yaade als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbst gehostete kollaborative API-Entwicklungsumgebung, entwickelt fÃ¼r Teams, die Wert auf Datenschutz legen.
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Was Sie mit Yaade erstellen kÃ¶nnen
Yaade ist eine quelloffene, selbst gehostete API-Entwicklungsumgebung, die als datenschutzfreundliche Alternative zu cloudbasierten API-Clients konzipiert wurde. Im Gegensatz zu gehosteten Tools, die Ihre API-Sammlungen und Geheimnisse auf Servern Dritter speichern, bewahrt Yaade alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur auf â€“ einschlieÃŸlich Anmeldeinformationen, Token und Anforderungsverlauf.
Teams kÃ¶nnen API-Sammlungen sicher teilen, mehrere Umgebungen verwalten, JavaScript-Skripte als Cron-Jobs oder Ã¼ber API ausfÃ¼hren und von OpenAPI oder Postman importieren. Mit integrierter MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, Zugriffstoken, OAuth2/OIDC-Authentifizierung und einer dateibasierten H2-Datenbank, die keine zusÃ¤tzliche Einrichtung erfordert, ist Yaade leicht genug fÃ¼r einen einzelnen Entwickler und dennoch leistungsfÃ¤hig genug fÃ¼r ein gesamtes Entwicklungsteam.
Hauptmerkmale von Yaade
Kollaborative Sammlungen
Teilen Sie API-Sammlungen mit Ihrem gesamten Team mit rollenbasiertem Zugriff, damit jeder aus derselben zuverlÃ¤ssigen Quelle arbeitet, ohne Anfragen zu kopieren und einzufÃ¼gen.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Umgebungen
Definieren Sie separate Umgebungen fÃ¼r Entwicklung, Staging und Produktion, wechseln Sie dann sofort den Kontext, ohne URLs oder Token manuell aktualisieren zu mÃ¼ssen.
Integriertes Scripting
Schreiben Sie JavaScript-Skripte, um API-Workflows zu automatisieren, Tests auszufÃ¼hren oder Anfragen zu verketten â€“ und planen Sie diese als Cron-Jobs ein oder lÃ¶sen Sie sie Ã¼ber die integrierte API aus.
OpenAPI und Postman Import
Importieren Sie bestehende Sammlungen aus OpenAPI-Spezifikationen oder Postman-Exporten, um Ihr Team zu migrieren, ohne Anforderungsbibliotheken von Grund auf neu aufzubauen.
OAuth2- und OIDC-Authentifizierung
Integrieren Sie sich mit externen IdentitÃ¤tsanbietern Ã¼ber OAuth2 und OIDC, damit Ihr Team sich mit bestehenden Unternehmensanmeldeinformationen anmeldet, anstatt separate Konten zu verwalten.
Keine Datenbankeinrichtung erforderlich
Yaade verwendet eine eingebettete H2-dateibasierte Datenbank, es gibt also keine separaten Datenbank-Container zu konfigurieren â€“ starten Sie einfach den Container und Ihre Daten bleiben automatisch erhalten.
Warum Yaade auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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