Twenty mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Open-Source-CRM mit anpassbarem Datenmodell, API-First-Design und flexibler Workflow-Automatisierung.
WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr Twenty
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Twenty erstellen kĂ¶nnen
Twenty ist ein Open-Source-CRM der nĂ¤chsten Generation, das Entwicklungsteams die volle Kontrolle ĂĽber ihre Kundenbeziehungs-Workflows gibt. Im Gegensatz zu starren SaaS-CRMs ermĂ¶glicht Twenty die Anpassung jedes Feldes, Objekts und jeder Beziehung an Ihre genauen GeschĂ¤ftsprozesse durch ein flexibles Datenmodell.
Das Selbst-Hosting von Twenty auf einem VPS hĂ¤lt alle Kundendaten privat und eliminiert LizenzgebĂĽhren pro Benutzer. Seine API-First-Architektur bedeutet, dass jede benutzerdefinierte Integration oder Automatisierung mĂ¶glich ist, und die moderne BenutzeroberflĂ¤che konkurriert mit kommerziellen Alternativen, wĂ¤hrend Sie die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber Ihre CRM-Infrastruktur behalten.
Hauptmerkmale von Twenty
Anpassbares Datenmodell
FĂĽgen Sie benutzerdefinierte Objekte, Felder und Beziehungen hinzu, um Ihre genaue GeschĂ¤ftsstruktur abzubilden, ohne Backend-Code schreiben zu mĂĽssen.
API-first-Design
Eine vollstĂ¤ndige GraphQL- und REST-API ermĂ¶glicht die Integration von Twenty mit jedem externen Tool, jeder Automatisierungsplattform oder jeder benutzerdefinierten Anwendung.
Kanban und Listenansichten
Wechseln Sie zwischen Kanban-Pipeline-Ansichten und Tabellenlisten, um GeschĂ¤fte und Kontakte in dem Format zu verwalten, das zu Ihrem Workflow passt.
E-Mail-Integration
Verbinden Sie Gmail oder andere E-Mail-Anbieter, um Kommunikationen automatisch direkt bei Kontakten und Deals zu protokollieren.
Keine GebĂĽhren pro Benutzer
Selbsthosting eliminiert wiederkehrende CRM-Lizenzkosten und macht Twenty kostengĂĽnstig fĂĽr wachsende Vertriebsteams.
Warum Twenty auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lĂ¤uft jederzeit zuverlĂ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfĂ¤lle noch AbstĂĽrze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.