Twenty ist ein Open-Source-CRM der nĂ¤chsten Generation, das Entwicklungsteams die volle Kontrolle ĂĽber ihre Kundenbeziehungs-Workflows gibt. Im Gegensatz zu starren SaaS-CRMs ermĂ¶glicht Twenty die Anpassung jedes Feldes, Objekts und jeder Beziehung an Ihre genauen GeschĂ¤ftsprozesse durch ein flexibles Datenmodell.

Das Selbst-Hosting von Twenty auf einem VPS hĂ¤lt alle Kundendaten privat und eliminiert LizenzgebĂĽhren pro Benutzer. Seine API-First-Architektur bedeutet, dass jede benutzerdefinierte Integration oder Automatisierung mĂ¶glich ist, und die moderne BenutzeroberflĂ¤che konkurriert mit kommerziellen Alternativen, wĂ¤hrend Sie die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber Ihre CRM-Infrastruktur behalten.