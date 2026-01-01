Diun (Docker Image Update Notifier) ist ein leichtgewichtiges CLI-Tool, das Ihre Docker-Images überwacht und Sie benachrichtigt, sobald eine neue Version im Registry veröffentlicht wird. Es unterstützt Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay und private Registries und prüft nach einem konfigurierbaren Cron-Zeitplan mit Jitter zur Lastverteilung.

Diun auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass es kontinuierlich neben Ihren Containern läuft, mit vollem Zugriff auf den Docker-Socket für die automatische Container-Erkennung. Sie steuern das Benachrichtigungs-Routing – Slack, Discord, E-Mail, Webhooks und mehr – ohne Bildmetadaten an Überwachungsdienste von Drittanbietern zu senden.