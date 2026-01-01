AstrBot als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattformübergreifendes KI-Chatbot-Framework, das große Sprachmodelle mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps verbindet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können AstrBot
AstrBot ist eine leistungsstarke Open-Source-Chatbot-Plattform, die große Sprachmodelle und beliebte Messaging-Anwendungen wie Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu und LINE miteinander verbindet. Mit über 25.000 GitHub-Sternen bietet sie ein einheitliches Framework für die Entwicklung konversationeller KI-Erlebnisse mit multimodaler Unterstützung, Wissensdatenbanken, einer Agenten-Sandbox für die sichere Code-Ausführung und MCP (Model Context Protocol)-Integration.
Das Selbst-Hosting von AstrBot auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre API-Schlüssel, den Konversationsverlauf und die Daten der Wissensdatenbank vollständig privat. Mit mehr als 1.000 Community-Plugins, die über den integrierten Marktplatz installiert werden können, und einer webbasierten Benutzeroberfläche zur Konfiguration erhalten Sie eine KI-Chatbot-Infrastruktur auf Unternehmensniveau, ohne von gehosteten Diensten Dritter abhängig zu sein.
Hauptmerkmale von AstrBot
Multiplattform-Nachrichtenübermittlung
Verbinden Sie eine einzelne AstrBot-Bereitstellung gleichzeitig mit Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE und weiteren.
Plugin-Marktplatz
Installieren Sie aus über 1.000 Community-Plugins mit einem Klick, um die Funktionen zu erweitern – Moderationstools, Planer, Integrationen und mehr.
Agenten-Sandbox
Führen Sie Code sicher in einer isolierten Sandbox während Unterhaltungen aus, was leistungsstarke agentische Workflows ermöglicht, ohne das Hostsystem freizulegen.
Wissensdatenbank-Support
Hängen Sie benutzerdefinierte Wissensdatenbanken an Ihre Bots an, damit diese Fragen beantworten, die auf Ihren eigenen Dokumenten und Daten basieren, anstatt auf generischen Trainingsdaten.
MCP-Integration
Die Unterstützung des Modellkontextprotokolls ermöglicht es AstrBot, externe Tools und Datenquellen zu nutzen und so fortschrittliche agentische Verhaltensweisen freizuschalten, die über einen einfachen Chat hinausgehen.
Warum AstrBot auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.