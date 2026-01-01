File Browser ist ein leichter, quelloffener Web-Dateimanager, der jedes Verzeichnis auf Ihrem Server in eine voll ausgestattete Dateiverwaltungsoberfläche verwandelt, die von jedem Browser aus zugänglich ist. Er unterstützt mehrere Benutzer mit konfigurierbaren Berechtigungen, Dateifreigabe über öffentliche Links, Drag-and-Drop-Uploads und einen integrierten Code-Editor — alles ohne die Notwendigkeit von SSH- oder FTP-Clients.

Das Selbst-Hosting von File Browser auf Ihrem VPS hält Dateien privat und unter Ihrer Kontrolle, ermöglicht es Ihnen, Teammitgliedern oder Kunden sicher Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse zu gewähren, ohne Server-Anmeldeinformationen preiszugeben, und benötigt minimale Ressourcen, sodass es bequem neben Ihren anderen Anwendungen läuft.