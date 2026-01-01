Dateibrowser mit Ein-Klick-Installation installieren.
Leichter webbasierter Dateimanager zum Durchsuchen, Hochladen und Verwalten von Serverdateien direkt über Ihren Browser.
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Was Sie mit File Browser erstellen können
File Browser ist ein leichter, quelloffener Web-Dateimanager, der jedes Verzeichnis auf Ihrem Server in eine voll ausgestattete Dateiverwaltungsoberfläche verwandelt, die von jedem Browser aus zugänglich ist. Er unterstützt mehrere Benutzer mit konfigurierbaren Berechtigungen, Dateifreigabe über öffentliche Links, Drag-and-Drop-Uploads und einen integrierten Code-Editor — alles ohne die Notwendigkeit von SSH- oder FTP-Clients.
Das Selbst-Hosting von File Browser auf Ihrem VPS hält Dateien privat und unter Ihrer Kontrolle, ermöglicht es Ihnen, Teammitgliedern oder Kunden sicher Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse zu gewähren, ohne Server-Anmeldeinformationen preiszugeben, und benötigt minimale Ressourcen, sodass es bequem neben Ihren anderen Anwendungen läuft.
Hauptmerkmale von File Browser
Mehrbenutzer-Berechtigungen
Benutzerkonten mit granularer Verzeichniszugriffskontrolle und rollenbasierten Berechtigungen erstellen, damit jede Person nur die Dateien sieht und bearbeitet, die sie benötigt.
Drag & Drop-Uploads
Laden Sie einzelne Dateien, mehrere Dateien oder ganze Ordner direkt aus dem Browser mit Echtzeit-Fortschrittsverfolgung hoch — kein FTP-Client erforderlich.
Integrierter Code-Editor
Konfigurationsdateien, Skripte und Textdateien direkt im Browser bearbeiten, ohne zu einer separaten SSH-Sitzung oder einem Texteditor wechseln zu müssen.
Öffentliche Freigabelinks
Generieren Sie teilbare Download-Links für Dateien oder Ordner, sodass Sie Inhalte an externe Empfänger senden können, ohne ihnen Serverzugriff zu gewähren.
Archivverwaltung
Erstellen und entpacken Sie ZIP- und TAR-Archive direkt über die Weboberfläche, was Stapelübertragungen und Dateisicherungen vereinfacht.
Warum File Browser auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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