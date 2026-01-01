bewCloud ist eine leichtgewichtige Open-Source-Cloud-Speicherplattform, die mit TypeScript und Deno entwickelt wurde. Sie bietet Ihnen persönlichen Dateispeicher und Synchronisierung über Geräte hinweg, zusammen mit integrierter CalDAV- und CardDAV-Kompatibilität für Kalender und Kontakte – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur betrieben.

Im Gegensatz zu umfangreicheren Cloud-Suiten ist bewCloud bewusst minimalistisch: schnell bereitzustellen, einfach zu warten und auf die Kernanwendungsfälle Dateizugriff und persönliche Datensynchronisierung fokussiert. Durch Selbsthosting bleiben Ihre Dateien, Kalender und Kontakte privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Speicherbeschränkungen durch Dritte.