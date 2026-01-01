bewCloud mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige, selbst gehostete Cloud-Speicherplattform für die persönliche Dateisynchronisierung, CalDAV- und CardDAV-Unterstützung.
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Was Sie damit bauen können bewCloud
bewCloud ist eine leichtgewichtige Open-Source-Cloud-Speicherplattform, die mit TypeScript und Deno entwickelt wurde. Sie bietet Ihnen persönlichen Dateispeicher und Synchronisierung über Geräte hinweg, zusammen mit integrierter CalDAV- und CardDAV-Kompatibilität für Kalender und Kontakte – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur betrieben.
Im Gegensatz zu umfangreicheren Cloud-Suiten ist bewCloud bewusst minimalistisch: schnell bereitzustellen, einfach zu warten und auf die Kernanwendungsfälle Dateizugriff und persönliche Datensynchronisierung fokussiert. Durch Selbsthosting bleiben Ihre Dateien, Kalender und Kontakte privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Abonnementgebühren oder Speicherbeschränkungen durch Dritte.
Hauptmerkmale von bewCloud
Persönlicher Dateispeicher
Speichern und greifen Sie von jedem Gerät aus über eine übersichtliche Weboberfläche auf Ihre Dateien zu, ohne auf Cloud-Anbieter von Drittanbietern angewiesen zu sein.
CalDAV/CardDAV-Synchronisierung
Kalender und Kontakte mit jedem CalDAV- oder CardDAV-Client synchronisieren, einschließlich iOS, Android und Desktop-Apps.
Benutzerverwaltung
Integrierte Admin-Steuerelemente ermöglichen es Ihnen, Konten zu verwalten, Registrierungsrichtlinien zu konfigurieren und zu steuern, wer auf Ihre Instanz zugreifen kann.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Schützen Sie Konten mit TOTP, Passkeys oder E-Mail-basierter 2FA für eine zusätzliche Sicherheitsebene über Passwörter hinaus.
SSO-Integration
Optionale OIDC-Unterstützung ermöglicht die Verbindung zu einem bestehenden Identitätsanbieter für Single Sign-On in Ihrer gesamten Infrastruktur.
Warum bewCloud auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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