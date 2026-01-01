Chibisafe in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Blitzschneller Open-Source-Dateitresor zum Hochladen, Teilen und Verwalten von Dateien, Fotos und Dokumenten mit teilbaren Links.
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Was Sie damit bauen können Chibisafe
Chibisafe ist ein selbst gehosteter Dateitresor, der in TypeScript geschrieben ist und das Teilen von Dateien mühelos macht. Laden Sie alles hoch – Fotos, Videos, Dokumente, Code-Snippets – und erhalten Sie einen sofort teilbaren Link. Gechunkte Uploads stellen sicher, dass große Dateien auch bei langsameren Verbindungen zuverlässig übertragen werden, während eine übersichtliche Masonry-Galerie es Ihnen ermöglicht, Ihre Medien visuell zu durchsuchen.
Im Gegensatz zu gehosteten Dateifreigabediensten gibt Ihnen das Selbst-Hosting von Chibisafe die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrichtlinien und Benutzerverwaltung. Betreiben Sie es im öffentlichen Modus für offene Uploads, im Benutzerkontenmodus für registrierte Benutzer oder im Nur-Einladung-Modus für private Teams – alles konfigurierbar über das integrierte Admin-Dashboard, ohne Konfigurationsdateien anfassen zu müssen.
Hauptmerkmale von Chibisafe
Gechunkte Datei-Uploads
Teilt große Dateien automatisch in Blöcke auf, um zuverlässige Übertragungen auch bei instabilen Verbindungen zu gewährleisten, ohne praktische Obergrenze für die Dateigröße.
Alben und Galerien
Organisieren Sie Uploads in Alben mit teilbaren Galerie-Links zum Verteilen von Fotosammlungen oder Dokumentenpaketen in einer einzigen URL.
Integrierter URL-Verkürzer
Verkürzen Sie jede externe URL neben dem File-Hosting und konsolidieren Sie alle Ihre Freigabeanforderungen in einem einzigen selbst gehosteten Dienst.
ShareX und iOS Support
Native ShareX-Konfiguration und eine iOS-Verknüpfung lassen Sie Screenshots und Dateien vom Desktop oder Mobilgerät in Sekunden hochladen.
Flexible Zugriffskontrolle
Wechseln Sie zwischen dem öffentlichen Modus, Benutzerkonten oder dem Nur-Einladung-Modus, um präzise zu steuern, wer auf Ihre Instanz hochladen kann.
Warum Chibisafe auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.