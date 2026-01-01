PentAGI ist ein vollständig autonomes KI-Agenten-System, das komplexe Penetrationstests ohne ständige menschliche Aufsicht durchführt. Es orchestriert spezialisierte KI-Agenten – Planer, Forscher, Programmierer und Pentester –, die ein Ziel analysieren, die richtigen Tools auswählen und diese in isolierten Docker-Containern ausführen, um Schwachstellen zu entdecken und zu validieren.

Verbinden Sie Ihre eigenen OpenAI-, Anthropic- oder Google Gemini-Schlüssel, und PentAGI steuert den gesamten Prozess, von der Aufklärung bis zur Berichterstattung, mithilfe einer durchsuchbaren Wissensdatenbank, die von einer pgvector-Datenbank und einem integrierten Web-Scraper unterstützt wird. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Scan-Daten, Anmeldeinformationen und Ergebnisse vollständig auf Ihrer Infrastruktur, anstatt bei einem Drittanbieter-Sicherheitsdienst.