Web-Check ist ein Open-Source-OSINT- und Website-Analyse-Tool, das Informationen aus über 50 Modulen in einem einzigen Domain-Bericht zusammenfasst. Geben Sie eine beliebige URL ein, um sofort DNS-Einträge, SSL-Zertifikatsdetails, offene Ports, HTTP-Sicherheits-Header, Technologie-Fingerabdrücke, WHOIS-Daten und die E-Mail-Sicherheitskonfiguration anzuzeigen.

Das Selbst-Hosting von Web-Check auf einem VPS bietet Sicherheitsteams und Entwicklern ein privates Analysetool ohne Ratenbegrenzungen oder Nutzungsobergrenzen, die von öffentlichen Instanzen auferlegt werden. Es ist nützlich für Sicherheitsüberprüfungen vor der Bereitstellung, Wettbewerbsforschung, Aufklärung bei Penetrationstests und zur Überprüfung, ob die eigene Infrastruktur korrekt konfiguriert ist.