Web-Check mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
OSINT-Tool für eine umfassende Website-Analyse, das DNS, SSL, Ports, Sicherheits-Header und den Tech-Stack in einer einzigen Abfrage abdeckt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Web-Check erstellen können
Web-Check ist ein Open-Source-OSINT- und Website-Analyse-Tool, das Informationen aus über 50 Modulen in einem einzigen Domain-Bericht zusammenfasst. Geben Sie eine beliebige URL ein, um sofort DNS-Einträge, SSL-Zertifikatsdetails, offene Ports, HTTP-Sicherheits-Header, Technologie-Fingerabdrücke, WHOIS-Daten und die E-Mail-Sicherheitskonfiguration anzuzeigen.
Das Selbst-Hosting von Web-Check auf einem VPS bietet Sicherheitsteams und Entwicklern ein privates Analysetool ohne Ratenbegrenzungen oder Nutzungsobergrenzen, die von öffentlichen Instanzen auferlegt werden. Es ist nützlich für Sicherheitsüberprüfungen vor der Bereitstellung, Wettbewerbsforschung, Aufklärung bei Penetrationstests und zur Überprüfung, ob die eigene Infrastruktur korrekt konfiguriert ist.
Hauptmerkmale von Web-Check
50+ Analysemodule
Eine einzelne Domain-Abfrage führt gleichzeitig über 50 Prüfungen durch, die DNS, SSL, Ports, Header, Cookies, Weiterleitungen und mehr abdecken.
Sicherheits-Header-Prüfung
Überprüfen Sie, welche HTTP-Sicherheits-Header vorhanden oder fehlen, um Härtungslücken zu identifizieren, bevor sie zu Schwachstellen werden.
Technologie-Fingerprinting
Identifizieren Sie den Webserver, das CMS, die Frameworks, Analysetools und das CDN, die eine Website anhand ihrer Antwortsignaturen verwendet.
E-Mail-Sicherheitsprüfungen
Überprüfen Sie die SPF-, DKIM-, DMARC- und MX-Eintragskonfiguration, um die Anfälligkeit für E-Mail-Spoofing für jede Domain zu bewerten.
SSL-Zertifikat-Details
Zertifikataussteller, Ablaufdatum, SANs und Kettenvalidität anzeigen, um zu bestätigen, dass HTTPS korrekt konfiguriert und nicht abgelaufen ist.
Warum Web-Check auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.