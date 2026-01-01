Teable mit einem Klick installieren.
Open-Source No-Code-Datenbank mit einer Tabellenkalkulations-Oberfläche, angetrieben von PostgreSQL und mit Echtzeit-Zusammenarbeit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Teable erstellen können
Teable ist eine schnelle, quelloffene Alternative zu Airtable, die eine vertraute Tabellenkalkulations-Oberfläche mit der vollen Leistung einer PostgreSQL-Datenbank kombiniert. Es unterstützt umfangreiche Feldtypen, mehrere Ansichtsmodi, Echtzeit-Zusammenarbeit und zeilenweises Filtern – alles unterstützt durch eine Datenbank, die Sie vollständig kontrollieren.
Das Selbst-Hosting von Teable auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Geschäftsdaten in Ihrer eigenen PostgreSQL-Instanz leben, ohne Zeilenbeschränkungen, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Anbieterbindung. Teams können interne Tools, Projekt-Tracker und CRM-ähnliche Datenbanken erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.
Hauptmerkmale von Teable
PostgreSQL-Backend
Alle Daten werden in einer Standard-PostgreSQL-Datenbank gespeichert, die Ihnen gehört, ohne proprietäres Format oder Anbieterbindung.
Mehrere Ansichtstypen
Wechseln Sie zwischen Raster-, Galerie-, Kanban-, Kalender- und Formularansichten, um mit Daten in dem Format zu arbeiten, das zu jedem Workflow passt.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Teammitglieder können Tabellen gleichzeitig mit Live-Updates und ohne Konflikte bearbeiten.
Keine Zeilenbeschränkungen
Im Gegensatz zu SaaS-Alternativen erlegt das selbst gehostete Teable keine künstlichen Beschränkungen für Zeilen, Tabellen oder die Größe des Arbeitsbereichs auf.
API-Zugriff
Eine RESTful API ermöglicht die Integration von Teable-Daten mit externen Tools, Automatisierungsplattformen und benutzerdefinierten Anwendungen.
Warum Teable auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.