Teable ist eine schnelle, quelloffene Alternative zu Airtable, die eine vertraute Tabellenkalkulations-Oberfläche mit der vollen Leistung einer PostgreSQL-Datenbank kombiniert. Es unterstützt umfangreiche Feldtypen, mehrere Ansichtsmodi, Echtzeit-Zusammenarbeit und zeilenweises Filtern – alles unterstützt durch eine Datenbank, die Sie vollständig kontrollieren.

Das Selbst-Hosting von Teable auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Geschäftsdaten in Ihrer eigenen PostgreSQL-Instanz leben, ohne Zeilenbeschränkungen, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Anbieterbindung. Teams können interne Tools, Projekt-Tracker und CRM-ähnliche Datenbanken erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.