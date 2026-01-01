Stump ist ein schneller Open-Source-Medienserver fÃ¼r Comics, Mangas und E-Books, der in Rust entwickelt wurde. Er organisiert Ihre EPUB-, PDF-, CBZ- und CBR-Bibliotheken in einer durchsuchbaren WeboberflÃ¤che mit einem integrierten Reader und stellt einen OPDS-Katalog bereit, sodass jeder kompatible E-Reader oder jede App Ihre Sammlung direkt streamen kann. Die Synchronisierung von Kobo und KoReader hÃ¤lt den Lesefortschritt gerÃ¤teÃ¼bergreifend synchron, ohne dass manuelle Lesezeichen erforderlich sind.

Das Selbst-Hosting von Stump auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre gesamte Bibliothek von jedem GerÃ¤t und Ã¼berall zugÃ¤nglich ist, ohne Dateien auf einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochladen zu mÃ¼ssen. Der Rust-basierte Server lÃ¤uft mit minimalen Ressourcen, was ihn selbst fÃ¼r VPS-Tarife der Einstiegsklasse praktikabel macht.