Stirling PDF ist eine selbst gehostete PDF-Bearbeitungsplattform, die über 50 Dokumentenoperationen vollständig auf Ihrem eigenen Server verarbeitet. Zusammenführen, aufteilen, drehen, komprimieren, zwischen Office- und PDF-Formaten konvertieren, OCR anwenden, sensible Inhalte schwärzen, Wasserzeichen hinzufügen, digitale Signaturen anwenden und nach PDF/A exportieren – alles über eine übersichtliche Weboberfläche, die von jedem Browser aus zugänglich ist. Keine Dateigrößenbeschränkungen. Keine Nutzungskontingente. Keine Dokumente, die Ihre Infrastruktur verlassen.

Für Rechtsteams, Finanzabteilungen und jede Organisation, die vertrauliche Dokumente verarbeitet, ist das Selbst-Hosting von Stirling PDF der einfachste Weg, PDF-Verarbeitung auf Unternehmensniveau zu erhalten, wobei sichergestellt wird, dass sensible Dateien niemals über einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters laufen.