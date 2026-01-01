Dataline in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
KI-gestütztes SQL-Chat-Tool, mit dem Sie jede Datenbank mithilfe von einfachem Englisch abfragen und visualisieren können.
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Was Sie damit bauen können Dataline
Dataline ist ein datenschutzorientiertes Open-Source-Datenanalysetool, das natürliche Sprache in SQL-Abfragen übersetzt und es Ihnen ermöglicht, Datenbanken zu erkunden, ohne eine einzige Zeile SQL schreiben zu müssen. Verbinden Sie PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- oder Excel-Dateien und stellen Sie Fragen in einfachem Englisch, um sofortige Ergebnisse und automatische Visualisierungen zu erhalten.
Im Gegensatz zu Cloud-Analyseplattformen behält das Selbst-Hosting von Dataline auf Ihrem eigenen VPS sensible Geschäftsdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle. Es gibt keine Nutzungslimits, keine Gebühren pro Benutzerplatz und keine Anbieterbindung – nur eine intelligente Abfrageschnittstelle, die mit Ihrem bevorzugten LLM-API-Schlüssel funktioniert.
Hauptmerkmale von Dataline
Natürlichsprachliche Abfragen
Geben Sie Fragen in einfachem Englisch ein, und Dataline generiert das SQL, führt es aus und liefert formatierte Ergebnisse in Sekunden.
Multi-Datenbank-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel und mehr über eine einzige Oberfläche, ohne die Tools wechseln zu müssen.
Automatische Diagrammerstellung
Fordern Sie in Ihrer Eingabeaufforderung ein Diagramm an, und Dataline rendert eine Visualisierung direkt aus dem Abfrageergebnis.
Datenschutzorientierte Architektur
Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server, wodurch Sie die volle Kontrolle über sensible Geschäftsinformationen erhalten, ohne Offenlegung gegenüber Dritten.
Abfrageverlauf
Vergangene Abfragen und Ergebnisse speichern und erneut aufrufen, ohne Eingabeaufforderungen neu eingeben zu müssen, und so im Laufe der Zeit eine persönliche Analysebibliothek aufbauen.
Warum Dataline auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.