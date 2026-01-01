Apache Tika ist ein Framework zur Inhaltserkennung und -analyse, das eine einzige REST-API zum Extrahieren von Text, Metadaten und Struktur aus über tausend Dateiformaten, darunter PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, Bilder, Audio, Video und Archivdateien, bereitstellt. Anstatt Dutzende von Parser-Bibliotheken pro Format zu integrieren, senden Anwendungen Rohdaten an den Tika Server und erhalten eine normalisierte Ausgabe.

Das Selbst-Hosting des Tika Servers auf Ihrem eigenen VPS hält Dokumentinhalte auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur — wichtig für vertrauliche Verträge, interne Aufzeichnungen und regulierte Daten — während gleichzeitig die pro Dokument anfallenden Gebühren und Ratenbegrenzungen entfallen, die von gehosteten Extraktions-APIs erhoben werden. Das vollständige Image wird mit Tesseract OCR und GDAL geliefert, sodass gescannte PDFs und Bilddateien sofort durchsuchbar sind.