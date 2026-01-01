Deploy Wekan in one click installation.
Open-source Kanban board for visual project management with cards, custom fields, due dates, and team collaboration.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Wekan
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wekan erstellen kÃ¶nnen
Wekan is a self-hosted, open-source Kanban board for managing projects visually with boards, lists, and cards. It supports custom fields, labels, checklists, due dates, file attachments, member assignments, and swimlanes for organizing work across teams and projects in a flexible visual format.
Self-hosting Wekan on a VPS keeps all project data private with no per-seat fees or vendor lock-in. A REST API enables automation and integration with external tools, email notifications keep team members informed of card activity, and MongoDB-backed storage ensures reliable data persistence.
Hauptmerkmale von Wekan
Flexible Kanban boards
Organize work across unlimited boards with customizable lists, swimlanes, and card templates for any project structure.
Benutzerdefinierte Felder
Add custom fields to cards including text, numbers, dates, and dropdowns to capture project-specific metadata.
Team collaboration
Assign cards to team members, add watchers, and use comments to coordinate work directly on the board.
REST API
Automate board management and integrate Wekan with external tools using the REST API for cards, lists, and boards.
Email notifications
Receive email alerts when cards are created, updated, or assigned to keep team members informed without checking the board.
Warum Wekan auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.