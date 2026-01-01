Grocy ist ein webbasiertes Haushaltsverwaltungssystem, das sich auf die Lebensmittelinventur konzentriert. Es verfolgt, was Sie haben, wann es ablÃ¤uft und wie viel Sie verbrauchen, und verwendet diese Daten dann, um genaue Einkaufslisten zu erstellen, Verschwendung zu vermeiden und Ihnen bei der Planung von Rezepten aus bereits vorhandenen Zutaten in der Speisekammer zu helfen.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Haushaltsinventardaten privat bleiben, von jedem FamiliengerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind, egal ob zu Hause oder im GeschÃ¤ft, und niemals an ein Abonnement gebunden oder von einem Anbieter abgeschaltet werden. Der schlanke PHP- und SQLite-Stack lÃ¤uft bequem neben anderen Diensten selbst auf einem bescheidenen VPS.