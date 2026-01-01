Movary ist eine kostenlose, quelloffene Webanwendung, speziell entwickelt fÃ¼r Filmliebhaber, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Sehgewohnheiten haben mÃ¶chten. Sie ruft Metadaten von The Movie Database und IMDb ab, verfolgt jede Wiedergabe mit Zeitstempeln und Bewertungen und liefert detaillierte Statistiken Ã¼ber die Schauspieler, Regisseure, Genres, Sprachen und Jahrzehnte, die Ihren Geschmack prÃ¤gen.

Das Selbst-Hosting von Movary auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Wiedergabehistorie privat und portabel, mit Importen von Trakt, Letterboxd und Netflix sowie automatischem Scrobbling von Plex, Jellyfin, Emby und Kodi. Im Gegensatz zu kommerziellen Trackern gibt es kein Ad-Targeting, keine nutzerbasierte Preisgestaltung, und Ihre Sehdaten verlassen niemals Ihren Server.