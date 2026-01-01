Windmill ist eine Open-Source-Entwicklerplattform, die in Python, TypeScript, Go, Bash und SQL geschriebene Skripte in interne Tools mit automatisch generierten Web-UIs, planbaren Workflows und aufrufbaren REST-APIs umwandelt. Es eliminiert den Boilerplate-Code für den Bau von Admin-Panels und internen Dashboards, indem es Schnittstellen direkt aus Skriptsignaturen generiert.

Das Selbst-Hosting von Windmill auf einem VPS hält den gesamten Code und die Daten interner Tools innerhalb Ihrer Infrastruktur. Der enthaltene Worker-Dienst führt Jobs in isolierten Umgebungen aus, PostgreSQL speichert den Workflow-Status und die Ausführungshistorie, und ein Secrets Manager verwaltet API-Schlüssel und Anmeldeinformationen, ohne sie in Skripten fest zu codieren.