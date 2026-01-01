Windmill mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Entwicklerplattform, die Skripte in interne Tools, geplante Workflows und automatisch generierte UIs verwandelt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Windmill
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Windmill erstellen können
Windmill ist eine Open-Source-Entwicklerplattform, die in Python, TypeScript, Go, Bash und SQL geschriebene Skripte in interne Tools mit automatisch generierten Web-UIs, planbaren Workflows und aufrufbaren REST-APIs umwandelt. Es eliminiert den Boilerplate-Code für den Bau von Admin-Panels und internen Dashboards, indem es Schnittstellen direkt aus Skriptsignaturen generiert.
Das Selbst-Hosting von Windmill auf einem VPS hält den gesamten Code und die Daten interner Tools innerhalb Ihrer Infrastruktur. Der enthaltene Worker-Dienst führt Jobs in isolierten Umgebungen aus, PostgreSQL speichert den Workflow-Status und die Ausführungshistorie, und ein Secrets Manager verwaltet API-Schlüssel und Anmeldeinformationen, ohne sie in Skripten fest zu codieren.
Hauptmerkmale von Windmill
Mehrsprachige Skripte
Schreiben Sie Automatisierungen in Python, TypeScript, Go, Bash oder SQL – Windmill übernimmt die Ausführung, Abhängigkeiten und das Sandboxing.
Automatisch generierte Benutzeroberflächen
Windmill generiert automatisch Webformulare und Benutzeroberflächen aus Skriptparametertypen, sodass Nicht-Entwickler Tools ohne Code ausführen können.
Workflow-Builder
Verketten Sie Skripte zu mehrstufigen Workflows mit bedingten Verzweigungen, Schleifen und paralleler Ausführung mithilfe eines visuellen DAG-Editors.
Cron-Scheduler
Führen Sie Skripte und Workflows nach Cron-Zeitplänen oder Ereignisauslösern aus, ohne separate Cron-Infrastruktur verwalten zu müssen.
Geheimnisverwaltung
Speichern Sie API-Schlüssel, Passwörter und Token als verschlüsselte Variablen, auf die Skripte zugreifen können, ohne sie in den Code einzubetten.
Warum Windmill auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.