Overleaf mit einem Klick installieren.
Open-Source kollaborativer LaTeX-Editor für wissenschaftliches Schreiben, Forschungsarbeiten und technische Dokumente.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Overleaf erstellen können
Overleaf ist ein browserbasierter kollaborativer LaTeX-Editor, der von Millionen von Forschern, Akademikern und Ingenieuren weltweit genutzt wird. Er ersetzt lokale LaTeX-Installationen durch eine cloudbasierte Umgebung, in der Teams Dokumente in Echtzeit schreiben, kompilieren und überprüfen können – mit vollständiger LaTeX-Unterstützung, einschließlich benutzerdefinierter Pakete, BibTeX und Querverweisen.
Das Selbst-Hosting von Overleaf auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Forschungsergebnisse, proprietäre Manuskripte und institutionelle Dokumente vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie erhalten die gleiche Echtzeit-Zusammenarbeit und die umfangreiche LaTeX-Kompilierungspipeline wie beim Cloud-Dienst, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen oder Pro-Sitz-SaaS-Abonnements erforderlich sind.
Hauptmerkmale von Overleaf
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren bearbeiten gleichzeitig dasselbe LaTeX-Dokument, wobei Änderungen sofort für alle Beteiligten sichtbar werden.
Vollständige LaTeX-Kompilierung
Kompiliert Dokumente mit pdfLaTeX, XeLaTeX und LuaLaTeX, einschließlich Unterstützung für benutzerdefinierte Pakete, BibTeX- und Biber-Bibliografien.
Versions-Verlauf
Jede gespeicherte Version eines Dokuments wird beibehalten, sodass Sie Änderungen vergleichen und jeden früheren Zustand Ihres Projekts wiederherstellen können.
Bibliothek für umfangreiche Vorlagen
Starten Sie neue Dokumente aus einer integrierten Bibliothek von Vorlagen für akademische Arbeiten, Zeitschriften, Abschlussarbeiten und Präsentationen, ohne manuelle Einrichtung.
Änderungen nachverfolgen
Einzelne Bearbeitungen von Mitwirkenden überprüfen und annehmen oder ablehnen, entsprechend den in der akademischen Verlagsbranche üblichen Überprüfungsprozessen.
Git-Integration
Projekte aus Git-Repositories pushen und pullen, wodurch lokale Bearbeitungsworkflows neben dem browserbasierten Editor ermöglicht werden.
Warum Overleaf auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.