Ralph ist ein Open-Source-Asset-Management- und CMDB (Configuration Management Database)-System, das von Allegro zur Verwaltung von IT-Infrastruktur in großem Maßstab entwickelt wurde. Es deckt den gesamten Lebenszyklus von Assets ab – vom Kauf und der Zuweisung bis zur Ausmusterung – sowohl in Rechenzentrums-Racks als auch in Back-Office-Umgebungen, mit integrierter Rechenzentrumsvisualisierung für Rack-Layouts und Stromkapazitätsplanung.

Das Selbst-Hosting von Ralph auf Ihrem VPS bietet Ihrem IT-Team eine einzige Quelle der Wahrheit für Hardware-Inventar, Softwarelizenzen, Verträge und Support-Vereinbarungen ohne Abonnementkosten pro Asset. Eine umfassende REST-API macht die Integration von Ralph in bestehende Ticketing-, Monitoring- und Beschaffungssysteme unkompliziert.