Ralph mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-IT-Asset-Management- und Rechenzentrumsinfrastruktur-Plattform mit einer vollständigen REST-API.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ralph erstellen können
Ralph ist ein Open-Source-Asset-Management- und CMDB (Configuration Management Database)-System, das von Allegro zur Verwaltung von IT-Infrastruktur in großem Maßstab entwickelt wurde. Es deckt den gesamten Lebenszyklus von Assets ab – vom Kauf und der Zuweisung bis zur Ausmusterung – sowohl in Rechenzentrums-Racks als auch in Back-Office-Umgebungen, mit integrierter Rechenzentrumsvisualisierung für Rack-Layouts und Stromkapazitätsplanung.
Das Selbst-Hosting von Ralph auf Ihrem VPS bietet Ihrem IT-Team eine einzige Quelle der Wahrheit für Hardware-Inventar, Softwarelizenzen, Verträge und Support-Vereinbarungen ohne Abonnementkosten pro Asset. Eine umfassende REST-API macht die Integration von Ralph in bestehende Ticketing-, Monitoring- und Beschaffungssysteme unkompliziert.
Hauptmerkmale von Ralph
Asset-Lebenszyklusverfolgung
Verfolgen Sie jedes Asset von der Bestellung über die Zuweisung, Wartung und Außerbetriebnahme, mit vollständiger Historie und Audit-Trail für Compliance und Kostenberichterstattung.
Rechenzentrumsvisualisierung
Physische Rack-Layouts mit Drag-and-Drop-Platzierung abbilden, den Stromverbrauch pro Rack überwachen und Kapazitätserweiterungen planen, bevor die Hardware eintrifft.
REST API
Eine umfassende REST-API ermöglicht es Ihnen, Ralph mit Ticketing-Systemen, Überwachungsplattformen und Beschaffungstools zu integrieren, um Bestandsaktualisierungen zu automatisieren und doppelte Dateneingaben zu vermeiden.
Software-Lizenzverwaltung
Verfolgen Sie Softwarelizenzen, Verträge und Supportvereinbarungen zusammen mit Hardware-Assets, damit Sie immer wissen, was lizenziert ist, wo es eingesetzt wird und wann Verlängerungen fällig sind.
Benutzerdefinierte Workflows
Definieren Sie flexible Workflow-Zustände für Asset-Lebenszyklusphasen, damit Ihre Beschaffungs-, Betriebs- und Außerbetriebnahmeprozesse teamweit konsistent durchgesetzt werden.
Warum Ralph auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.