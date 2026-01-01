Multica als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform fÃ¼r verwaltete Agenten, die KI-Code-Agenten in Teamkollegen verwandelt, denen Sie Arbeit zuweisen kÃ¶nnen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Multica erstellen kÃ¶nnen
Multica ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r verwaltete Agenten, die es Ihnen ermÃ¶glicht, KI-Code-Agenten wie Teammitglieder anstatt als einmalige Chat-Sitzungen zu behandeln. Weisen Sie bestimmten Agenten Aufgaben zu, verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit und bauen Sie eine wiederverwendbare FÃ¤higkeitenbibliothek auf, die sich im Laufe der Zeit erweitert, wÃ¤hrend Ihr Team zusammenarbeitet. Sie unterstÃ¼tzt jede lokal installierte Agenten-CLI â€“ Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere â€“ Ã¼ber einen schlanken Daemon, der Ihre Maschinen mit dem zentralen Server verbindet.
Das Selbst-Hosting von Multica auf Ihrem VPS hÃ¤lt jede Aufgabe, CodeÃ¤nderung und Integrationsanmeldeinformation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne Telemetrie von Drittanbieter-Agenten. PostgreSQL mit pgvector wird vorkonfiguriert geliefert, sodass die Plattform vom ersten Start an produktionsbereit ist.
Hauptmerkmale von Multica
Multi-Agenten-UnterstÃ¼tzung
Verbinden Sie Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere CLIs von Coding-Agenten Ã¼ber ein einziges Dashboard.
Lokaler AusfÃ¼hrungs-Daemon
Ein schlanker Daemon lÃ¤uft auf Ihren eigenen Maschinen, damit Agenten im echten Arbeitsbereich und mit den Anmeldeinformationen, die Sie bereits haben, ausgefÃ¼hrt werden.
Aufgabenzuweisung und -verfolgung
Weisen Sie spezifischen Agenten Arbeit zu und verfolgen Sie Fortschritt, Ergebnisse und Entscheidungen in Echtzeit, ohne Chat-Threads abzufragen.
Wiederverwendbare FÃ¤higkeiten-Bibliothek
Erfassen Sie AgentenfÃ¤higkeiten einmal und wenden Sie sie Ã¼ber Arbeitsbereiche und Teammitglieder hinweg wieder an, damit sich die FÃ¤higkeiten im Laufe der Zeit vervielfachen.
Webhook-Automatisierung
Agenten-Workflows von GitHub, Lark oder jedem externen Dienst Ã¼ber integrierte Autopilot-Webhook-Handler auslÃ¶sen.
Selbst gehostete Datenhoheit
Alle Aufgaben, Code-Ã„nderungen und Integrationszugangsdaten bleiben auf Ihrem VPS, ohne Telemetrie und ohne nutzerbasierte Preisgestaltung.
Warum Multica auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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