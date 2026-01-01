Multica ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r verwaltete Agenten, die es Ihnen ermÃ¶glicht, KI-Code-Agenten wie Teammitglieder anstatt als einmalige Chat-Sitzungen zu behandeln. Weisen Sie bestimmten Agenten Aufgaben zu, verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit und bauen Sie eine wiederverwendbare FÃ¤higkeitenbibliothek auf, die sich im Laufe der Zeit erweitert, wÃ¤hrend Ihr Team zusammenarbeitet. Sie unterstÃ¼tzt jede lokal installierte Agenten-CLI â€“ Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere â€“ Ã¼ber einen schlanken Daemon, der Ihre Maschinen mit dem zentralen Server verbindet.

Das Selbst-Hosting von Multica auf Ihrem VPS hÃ¤lt jede Aufgabe, CodeÃ¤nderung und Integrationsanmeldeinformation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne Telemetrie von Drittanbieter-Agenten. PostgreSQL mit pgvector wird vorkonfiguriert geliefert, sodass die Plattform vom ersten Start an produktionsbereit ist.