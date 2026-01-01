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Open-Source-Plattform fÃ¼r verwaltete Agenten, die KI-Code-Agenten in Teamkollegen verwandelt, denen Sie Arbeit zuweisen kÃ¶nnen.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Multica erstellen kÃ¶nnen

Multica ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r verwaltete Agenten, die es Ihnen ermÃ¶glicht, KI-Code-Agenten wie Teammitglieder anstatt als einmalige Chat-Sitzungen zu behandeln. Weisen Sie bestimmten Agenten Aufgaben zu, verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit und bauen Sie eine wiederverwendbare FÃ¤higkeitenbibliothek auf, die sich im Laufe der Zeit erweitert, wÃ¤hrend Ihr Team zusammenarbeitet. Sie unterstÃ¼tzt jede lokal installierte Agenten-CLI â€“ Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere â€“ Ã¼ber einen schlanken Daemon, der Ihre Maschinen mit dem zentralen Server verbindet.

Das Selbst-Hosting von Multica auf Ihrem VPS hÃ¤lt jede Aufgabe, CodeÃ¤nderung und Integrationsanmeldeinformation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne Telemetrie von Drittanbieter-Agenten. PostgreSQL mit pgvector wird vorkonfiguriert geliefert, sodass die Plattform vom ersten Start an produktionsbereit ist.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Multica

Multi-Agenten-UnterstÃ¼tzung

Verbinden Sie Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere CLIs von Coding-Agenten Ã¼ber ein einziges Dashboard.

Lokaler AusfÃ¼hrungs-Daemon

Ein schlanker Daemon lÃ¤uft auf Ihren eigenen Maschinen, damit Agenten im echten Arbeitsbereich und mit den Anmeldeinformationen, die Sie bereits haben, ausgefÃ¼hrt werden.

Aufgabenzuweisung und -verfolgung

Weisen Sie spezifischen Agenten Arbeit zu und verfolgen Sie Fortschritt, Ergebnisse und Entscheidungen in Echtzeit, ohne Chat-Threads abzufragen.

Wiederverwendbare FÃ¤higkeiten-Bibliothek

Erfassen Sie AgentenfÃ¤higkeiten einmal und wenden Sie sie Ã¼ber Arbeitsbereiche und Teammitglieder hinweg wieder an, damit sich die FÃ¤higkeiten im Laufe der Zeit vervielfachen.

Webhook-Automatisierung

Agenten-Workflows von GitHub, Lark oder jedem externen Dienst Ã¼ber integrierte Autopilot-Webhook-Handler auslÃ¶sen.

Selbst gehostete Datenhoheit

Alle Aufgaben, Code-Ã„nderungen und Integrationszugangsdaten bleiben auf Ihrem VPS, ohne Telemetrie und ohne nutzerbasierte Preisgestaltung.

Warum Multica auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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