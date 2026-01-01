Tunarr verwandelt die Filme, Serien und Clips, die sich bereits in Ihren Plex-, Jellyfin- oder Emby-Bibliotheken befinden, in geplante Live-TV-Kanäle, die sich wie ein traditionelles Kabelfernsehprogramm verhalten. Über eine browserbasierte Oberfläche programmieren Sie Zeitfenster, erstellen zyklische und Block-Shuffles, fügen Mid-Roll-Füller ein und kuratieren thematische Kanäle – und stellen das Ergebnis dann als HDHomeRun-kompatiblen Tuner oder eine M3U-Wiedergabeliste bereit, die jeder IPTV-Client abspielen kann.

Als moderner Nachfolger von dizqueTV wurde Tunarr auf einem schnelleren Server mit einer neuen Web-Benutzeroberfläche, nativer FFmpeg-Transkodierung und fortlaufender Wartung neu geschrieben. Das Selbst-Hosting von Tunarr auf einem VPS sorgt dafür, dass der Tuner von überall erreichbar ist, Ihre Kanäle rund um die Uhr laufen, ohne einen Heimcomputer zu blockieren, und niemals die Originaldateien auf Ihren Medienservern berührt werden.