Koffan ist eine selbst gehostete Einkaufslisten-Webanwendung, die für Paare, Familien und Wohngemeinschaften entwickelt wurde. Sie synchronisiert sich in Echtzeit zwischen Telefonen, Tablets und Desktops über WebSockets, funktioniert offline als Progressive Web App und organisiert Produkte in benutzerdefinierten Abschnitten mit unscharfer Autovervollständigung, die aus Ihrer eigenen Kaufhistorie stammt.

Das Selbst-Hosting von Koffan auf einem VPS hält die Einkaufsliste des Haushalts auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt auf einem Shopping-SaaS. Geschrieben in Go mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank, läuft es mit etwa 2,5 MB RAM und einem Speicherbedarf von 16 MB auf der Festplatte, wird mit Übersetzungen für dreizehn Sprachen geliefert, beinhaltet einen Brute-Force-Login-Schutz und stellt eine optionale REST-API für Automatisierungen, Migrationen und Integrationen bereit.