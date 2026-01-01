Koffan in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Ultraleichte, selbst gehostete Einkaufslisten-App für Paare und Familien mit Echtzeit-Synchronisierung, Offline-Modus und PWA-Installation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Koffan erstellen können
Koffan ist eine selbst gehostete Einkaufslisten-Webanwendung, die für Paare, Familien und Wohngemeinschaften entwickelt wurde. Sie synchronisiert sich in Echtzeit zwischen Telefonen, Tablets und Desktops über WebSockets, funktioniert offline als Progressive Web App und organisiert Produkte in benutzerdefinierten Abschnitten mit unscharfer Autovervollständigung, die aus Ihrer eigenen Kaufhistorie stammt.
Das Selbst-Hosting von Koffan auf einem VPS hält die Einkaufsliste des Haushalts auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt auf einem Shopping-SaaS. Geschrieben in Go mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank, läuft es mit etwa 2,5 MB RAM und einem Speicherbedarf von 16 MB auf der Festplatte, wird mit Übersetzungen für dreizehn Sprachen geliefert, beinhaltet einen Brute-Force-Login-Schutz und stellt eine optionale REST-API für Automatisierungen, Migrationen und Integrationen bereit.
Hauptmerkmale von Koffan
Echtzeit-Synchronisierung
WebSocket-gestützte Live-Updates halten jedes Haushaltsmitglied auf derselben Liste, während Artikel hinzugefügt, überprüft oder bearbeitet werden.
Offline PWA
Installieren Sie es auf dem Startbildschirm Ihres Telefons und fügen Sie weiterhin Elemente hinzu oder haken Sie sie ab, auch ohne Verbindung — Änderungen werden synchronisiert, sobald Sie wieder online sind.
Mehrere Listen
Erstellen Sie separate Listen pro Geschäft oder Zweck mit benutzerdefinierten Symbolen und verwenden Sie Produktbereiche wie Milchprodukte, Gemüse oder Reinigungsmittel wieder.
Ultraleichter Fußabdruck
In Go mit einem SQLite-Backend geschrieben — etwa 16 MB auf der Festplatte und 2,5 MB RAM, ideal selbst für den kleinsten VPS-Plan.
Smarte Autovervollständigung
Die Fuzzy-Suche schlägt Produkte aus Ihrer früheren Einkaufshistorie vor und merkt sich, zu welcher Kategorie jeder Artikel gehört.
REST API Zugriff
Optionaler API-Token ermöglicht programmatischen Zugriff für Automatisierungen, Integrationen und die Migration von Listen zwischen Instanzen.
Warum Koffan auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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