WinterCMS ist ein kostenloses, quelloffenes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. UrsprÃ¼nglich von OctoberCMS abgespalten, kombiniert es eine entwicklerfreundliche Architektur mit einem intuitiven Backend, das die Inhaltsverwaltung fÃ¼r nicht-technische Benutzer unkompliziert macht. Das CMS wird mit einem blockbasierten Editor, einem flexiblen Plugin-Ã–kosystem und einem anpassbaren Frontend geliefert, das es Teams ermÃ¶glicht, anspruchsvolle Websites zu erstellen und zu pflegen, ohne die CodequalitÃ¤t zu beeintrÃ¤chtigen.

Das Selbst-Hosting von WinterCMS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten, eliminiert GebÃ¼hren pro Website oder pro Benutzer und ermÃ¶glicht es Ihnen, jede Schicht des Stacks anzupassen. Diese Vorlage kombiniert WinterCMS mit einer dedizierten MySQL 8-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige, produktionsreife Persistenz von Anfang an.