WinterCMS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloses, quelloffenes Laravel-basiertes CMS mit einem Ã¼bersichtlichen Admin-Panel, Plugin-System und einer leistungsstarken Theming-Engine.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WinterCMS erstellen kÃ¶nnen
WinterCMS ist ein kostenloses, quelloffenes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. UrsprÃ¼nglich von OctoberCMS abgespalten, kombiniert es eine entwicklerfreundliche Architektur mit einem intuitiven Backend, das die Inhaltsverwaltung fÃ¼r nicht-technische Benutzer unkompliziert macht. Das CMS wird mit einem blockbasierten Editor, einem flexiblen Plugin-Ã–kosystem und einem anpassbaren Frontend geliefert, das es Teams ermÃ¶glicht, anspruchsvolle Websites zu erstellen und zu pflegen, ohne die CodequalitÃ¤t zu beeintrÃ¤chtigen.
Das Selbst-Hosting von WinterCMS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten, eliminiert GebÃ¼hren pro Website oder pro Benutzer und ermÃ¶glicht es Ihnen, jede Schicht des Stacks anzupassen. Diese Vorlage kombiniert WinterCMS mit einer dedizierten MySQL 8-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige, produktionsreife Persistenz von Anfang an.
Hauptmerkmale von WinterCMS
Laravel Stiftung
Basierend auf Laravel PHP erbt WinterCMS eine ausgereifte Routing-, ORM- und Sicherheitsschicht, die Entwickler bereits kennen und der sie vertrauen.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t durch einen umfangreichen Plugin-Marktplatz und eine unkomplizierte API, die das Erstellen benutzerdefinierter Plugins schnell und wartbar macht.
Theming-Engine
Gestalten Sie vollstÃ¤ndig angepasste Frontends mit Twig-Templates, CMS-Komponenten, Partials und Layouts â€“ kein Theme-Lock-in erforderlich.
Ãœbersichtliches Admin-Panel
Ein ausgefeiltes, rollenbasiertes Backend ermÃ¶glicht es Redakteuren, Seiten, Medien und Einstellungen zu verwalten, ohne die Hilfe eines Entwicklers zu benÃ¶tigen.
Medienmanager
Integrierte Datei- und Bildverwaltung mit Upload-, Organisations- und Inline-Bearbeitungstools hÃ¤lt alle Assets an einem Ort.
Warum WinterCMS auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.