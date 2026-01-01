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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit WinterCMS erstellen kÃ¶nnen

WinterCMS ist ein kostenloses, quelloffenes Content-Management-System, das auf dem Laravel PHP-Framework basiert. UrsprÃ¼nglich von OctoberCMS abgespalten, kombiniert es eine entwicklerfreundliche Architektur mit einem intuitiven Backend, das die Inhaltsverwaltung fÃ¼r nicht-technische Benutzer unkompliziert macht. Das CMS wird mit einem blockbasierten Editor, einem flexiblen Plugin-Ã–kosystem und einem anpassbaren Frontend geliefert, das es Teams ermÃ¶glicht, anspruchsvolle Websites zu erstellen und zu pflegen, ohne die CodequalitÃ¤t zu beeintrÃ¤chtigen.

Das Selbst-Hosting von WinterCMS auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Daten, eliminiert GebÃ¼hren pro Website oder pro Benutzer und ermÃ¶glicht es Ihnen, jede Schicht des Stacks anzupassen. Diese Vorlage kombiniert WinterCMS mit einer dedizierten MySQL 8-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige, produktionsreife Persistenz von Anfang an.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von WinterCMS

Laravel Stiftung

Basierend auf Laravel PHP erbt WinterCMS eine ausgereifte Routing-, ORM- und Sicherheitsschicht, die Entwickler bereits kennen und der sie vertrauen.

Plugin-Ã–kosystem

Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t durch einen umfangreichen Plugin-Marktplatz und eine unkomplizierte API, die das Erstellen benutzerdefinierter Plugins schnell und wartbar macht.

Theming-Engine

Gestalten Sie vollstÃ¤ndig angepasste Frontends mit Twig-Templates, CMS-Komponenten, Partials und Layouts â€“ kein Theme-Lock-in erforderlich.

Ãœbersichtliches Admin-Panel

Ein ausgefeiltes, rollenbasiertes Backend ermÃ¶glicht es Redakteuren, Seiten, Medien und Einstellungen zu verwalten, ohne die Hilfe eines Entwicklers zu benÃ¶tigen.

Medienmanager

Integrierte Datei- und Bildverwaltung mit Upload-, Organisations- und Inline-Bearbeitungstools hÃ¤lt alle Assets an einem Ort.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Martin K
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