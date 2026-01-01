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Gratis Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Kutt erstellen können

Kutt ist ein selbst gehosteter URL-Kürzer, der Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Kurz-Links, Analysedaten und den Benutzerzugriff gibt. Erstellen Sie gebrandete Kurz-URLs auf Ihrer eigenen Domain, verfolgen Sie Klickstatistiken pro Link und verwalten Sie alles über eine übersichtliche Admin-Oberfläche – ohne Daten an kommerzielle Dienste wie Bitly oder TinyURL zu senden.

Über das einfache Kürzen hinaus ermöglicht Kutt Ihnen, Links mit Passwörtern zu schützen, automatische Ablaufdaten festzulegen und registrierte Benutzer zu verwalten. Eine vollständige REST-API und Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox erleichtern die Integration der Link-Erstellung in bestehende Workflows. Selbst-Hosting bedeutet, dass Ihre Link-Daten privat bleiben und Sie keine Gebühren pro Klick zahlen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Kutt

Benutzerdefinierter Domain-Support

Stellen Sie kurze Links von Ihrer eigenen Marken-Domain bereit, damit jede URL, die Sie teilen, Ihre Identität stärkt, anstatt die eines Drittanbieterdienstes.

Analysen pro Link

Verfolgen Sie Klickzahlen, Referrer, Länder und Geräte für jeden verkürzten Link, um die Reichweite und Kampagnenleistung zu messen.

Passwortgeschützte Links

Fügen Sie jedem Link ein optionales Passwort hinzu, damit nur Personen mit dem Passwort die Ziel-URL erreichen können.

Link-Ablauf

Legen Sie für jeden Link ein automatisches Ablaufdatum fest, und er wird ohne manuelles Eingreifen ungültig – nützlich für zeitkritische Kampagnen.

REST-API

Erstellen, verwalten und löschen Sie Links programmatisch über eine voll ausgestattete API, wodurch die Integration von Kutt in Ihre Apps und Pipelines vereinfacht wird.

Benutzerverwaltung

Das Admin-Panel ermöglicht Ihnen die Verwaltung registrierter Benutzer und aller systemweiten Links, wobei Registrierung und anonymer Zugriff standardmäßig deaktiviert sind.

Warum Kutt auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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