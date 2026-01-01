Mini QR mit einem Klick installieren.
Selbstgehosteter QR-Code-Generator mit benutzerdefinierten Farben, Stilen und Export nach PNG, SVG oder ASCII.
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Was Sie mit Mini QR erstellen können
Mini QR ist ein selbst gehosteter QR-Code-Generator, der mit Vue 3 erstellt wurde. Er geht über einfache Schwarz-Weiß-Codes hinaus – Sie können Punktmuster, Eckenstile, Farben und Rahmen anpassen und das Ergebnis dann als PNG, JPG, SVG oder ASCII-Text exportieren. Ein integrierter Scanner akzeptiert Kameraeingaben oder Bild-Uploads, und ein Batch-Modus generiert mehrere Codes aus einer CSV-Datei in einem Durchgang.
Das Selbst-Hosting von Mini QR bedeutet, dass Ihre QR-Daten – URLs, vCards, WLAN-Zugangsdaten oder jede benutzerdefinierte Nutzlast – niemals über einen Drittanbieterdienst laufen. Die App hat keine Datenbank und keine Konten, sodass nach der Bereitstellung nichts zu verwalten ist.
Hauptmerkmale von Mini QR
Benutzerdefiniertes QR-Styling
Passen Sie Punktmuster, Eckformen, Farben und Rahmenelemente an jede Marke oder Ästhetik an – weit über standardmäßige Schwarz-Weiß-Codes hinaus.
Mehrere Exportformate
Laden Sie fertige Codes als PNG, JPG, SVG oder ASCII/Unicode-Text herunter, wobei die Ausgabe mit jedem nachgelagerten Anwendungsfall kompatibel bleibt.
Integrierter QR-Scanner
Scannen Sie QR-Codes direkt im Browser über die Kamera oder durch Hochladen eines Bildes — keine separate App oder kein Plugin erforderlich.
CSV-Stapelgenerierung
Laden Sie eine CSV-Datei hoch, um mehrere QR-Codes in einem einzigen Durchgang zu generieren, nützlich für Produktetiketten, Veranstaltungstickets oder den Druck von Visitenkarten.
Datenvorlagen
Vorgefertigte Eingabeformulare für URLs, E-Mails, vCards, WLAN-Zugangsdaten und andere gängige Formate machen die Kodierung strukturierter Daten schnell und fehlerfrei.
Warum Mini QR auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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