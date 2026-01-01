Mini QR ist ein selbst gehosteter QR-Code-Generator, der mit Vue 3 erstellt wurde. Er geht über einfache Schwarz-Weiß-Codes hinaus – Sie können Punktmuster, Eckenstile, Farben und Rahmen anpassen und das Ergebnis dann als PNG, JPG, SVG oder ASCII-Text exportieren. Ein integrierter Scanner akzeptiert Kameraeingaben oder Bild-Uploads, und ein Batch-Modus generiert mehrere Codes aus einer CSV-Datei in einem Durchgang.

Das Selbst-Hosting von Mini QR bedeutet, dass Ihre QR-Daten – URLs, vCards, WLAN-Zugangsdaten oder jede benutzerdefinierte Nutzlast – niemals über einen Drittanbieterdienst laufen. Die App hat keine Datenbank und keine Konten, sodass nach der Bereitstellung nichts zu verwalten ist.