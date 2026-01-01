PinePods ist ein Open-Source-Podcast-Manager, entwickelt für Haushalte, Teams und einzelne Hörer, die ihre Hörhistorie nicht auf Servern Dritter speichern möchten. Es kombiniert eine ausgefeilte Weboberfläche mit nativen Android-, iOS- und Desktop-Clients, sodass jedes Gerät synchron bleibt, ohne auf kommerzielle Podcast-Plattformen angewiesen zu sein.

Was PinePods auszeichnet, ist sein erstklassiges Multi-User-Modell, gepaart mit integrierter gpodder API-Unterstützung und PodcastIndex-Integration. Jedes Mitglied erhält unabhängige Abonnements, Warteschlangen und Wiedergabeverläufe, während ein einziges Backend geteilt wird. Das Selbst-Hosten des Servers auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, Hörgewohnheiten und heruntergeladenen Episoden vollständig privat und frei von Werbetrackern.