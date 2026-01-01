PinePods mit einem Klick installieren.
Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Podcast-Manager mit geräteübergreifender Synchronisierung, PodcastIndex-Suche und nativen mobilen Apps.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PinePods erstellen können
PinePods ist ein Open-Source-Podcast-Manager, entwickelt für Haushalte, Teams und einzelne Hörer, die ihre Hörhistorie nicht auf Servern Dritter speichern möchten. Es kombiniert eine ausgefeilte Weboberfläche mit nativen Android-, iOS- und Desktop-Clients, sodass jedes Gerät synchron bleibt, ohne auf kommerzielle Podcast-Plattformen angewiesen zu sein.
Was PinePods auszeichnet, ist sein erstklassiges Multi-User-Modell, gepaart mit integrierter gpodder API-Unterstützung und PodcastIndex-Integration. Jedes Mitglied erhält unabhängige Abonnements, Warteschlangen und Wiedergabeverläufe, während ein einziges Backend geteilt wird. Das Selbst-Hosten des Servers auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, Hörgewohnheiten und heruntergeladenen Episoden vollständig privat und frei von Werbetrackern.
Hauptmerkmale von PinePods
Mehrbenutzerkonten
Jedes Mitglied hat unabhängige Abonnements, Warteschlangen und einen Hörverlauf, die von einem gemeinsamen Server unterstützt werden – ideal für Familien oder Wohngemeinschaften.
Geräteübergreifende Synchronisierung
Wiedergabeposition, Warteschlange und Abonnements synchronisieren sich in Echtzeit zwischen Web-, Android-, iOS- und Desktop-Clients über die integrierte gpodder API.
PodcastIndex Suche
Entdecken Sie neue Sendungen über den offenen PodcastIndex-Katalog oder die iTunes-Suche, ohne Anfragen an werbefinanzierte Verzeichnisse zu senden.
Episoden-Downloads
Laden Sie Episoden auf den Server herunter, um sie offline zu hören, zu archivieren und davor zu schützen, dass Sendungen aus öffentlichen Feeds verschwinden.
YouTube-Kanäle
Abonnieren Sie YouTube-Kanäle, als wären sie Podcasts, mit Audio-Extraktion, damit Sie sie genauso anhören können wie normale Sendungen.
OPML-Import und Sicherung
Verschieben Sie Ihre bestehenden Podcast-Abonnements über OPML, planen Sie automatische Backups und exportieren Sie alles, wenn Sie es benötigen.
Warum PinePods auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.