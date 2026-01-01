Pingvin Share in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete WeTransfer-Alternative zum Teilen von Dateien beliebiger Größe über sichere, zeitlich begrenzte Links mit Passwortschutz und ohne Speicherung durch Dritte.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Pingvin Share
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit Pingvin Share erstellen können
Pingvin Share ist eine moderne, selbst gehostete Dateifreigabeplattform, die Ihnen eine datenschutzfreundliche Alternative zu WeTransfer, Dropbox Transfer und Firefox Send bietet. Teilen Sie Dateien jeder Größe über sichere, zeitlich begrenzte Links mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Besucherlimits und Passwortschutz – alles ohne Upload auf Server von Drittanbietern.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet keine Dateigrößenbeschränkungen durch Abonnementstufen, kein Risiko, dass Inhalte gescannt oder gelöscht werden, und volle Einhaltung der Anforderungen an die Datenresidenz. Umgekehrte Freigabelinks ermöglichen es anderen, direkt auf Sie hochzuladen, und die OIDC- und LDAP-Integration unterstützt sofort Authentifizierungs-Workflows für Unternehmen.
Hauptmerkmale von Pingvin Share
Keine Dateigrößenbeschränkungen
Teilen Sie Dateien beliebiger Größe, nur begrenzt durch den Festplattenspeicher Ihres VPS, ohne Übertragungslimits pro Datei oder pro Monat.
Sichere zeitlich begrenzte Links
Legen Sie Ablaufdaten und Besucherlimits für jede Freigabe fest, damit Links automatisch nicht mehr funktionieren, nachdem Ihre gewählten Bedingungen erfüllt sind.
Passwortschutz
Schützen Sie sensible Freigaben mit einem Passwort, damit nur die vorgesehenen Empfänger auf heruntergeladene Dateien zugreifen können.
Aktienzusammenlegung
Generieren Sie Upload-Links, über die andere Ihnen Dateien direkt senden können, ohne dass ein Konto erforderlich ist oder Ihr Speicher offengelegt wird.
Unternehmensauthentifizierung
Die OIDC- und LDAP-Integration ermöglicht es Organisationen, bestehende Identitätsanbieter für die zentrale Zugriffsverwaltung zu nutzen.
Warum Pingvin Share auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Empfohlener Serverstandort:
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Lokal starten. Global wachsen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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