Daptin mit einem Klick installieren.
Open-Source Headless CMS, das jedes Datenmodell über automatisch generierte REST- und GraphQL-APIs bereitstellt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Daptin erstellen können
Daptin ist ein Open-Source-Backend-as-a-Service, das jedes Datenmodell in eine vollständige REST- und GraphQL-API verwandelt, mit integrierter Benutzerauthentifizierung, rollenbasierten Berechtigungen und Zustandsmaschinen. Anstatt Endpunkt-Handler zu schreiben, definieren Sie Entitäten und Beziehungen in YAML oder JSON, und Daptin generiert automatisch die vollständige CRUD-Schnittstelle, das Dashboard und die OpenAPI-Spezifikation.
Das Selbst-Hosting von Daptin auf Ihrem eigenen VPS hält Benutzerdatensätze, OAuth-Anmeldeinformationen und hochgeladene Assets vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Anfrage. Die Single-Binary-Bereitstellung umfasst integrierte Unterstützung für SQLite, PostgreSQL und MySQL, sowie rclone-gestützte Speicheradapter für Cloud-synchronisierte Dateispalten und integrierte Marktplatzpakete zur selektiven Aktivierung von Funktionen.
Hauptmerkmale von Daptin
Automatisch generierte APIs
Definieren Sie Entitäten in YAML oder JSON, und Daptin stellt sofort REST-Endpunkte, ein GraphQL-Schema und eine OpenAPI-Spezifikation bereit – kein Handler-Code erforderlich.
Mehrdatenbank-Backend
Führen Sie dieselbe Daptin-Instanz gegen SQLite für schnelle Starts aus, oder skalieren Sie auf PostgreSQL und MySQL, ohne eine einzige Zeile der Modelldefinitionen zu ändern.
Authentifizierung und Berechtigungen
Integrierte Benutzerverwaltung, OAuth2 Social Login, JWT-Autorisierung und fein abgestufte Berechtigungen pro Zeile machen einen separaten Identitätsdienst überflüssig.
Aktionen und Zustandsautomaten
Modellieren Sie Geschäftsabläufe direkt in Daptin mithilfe von Aktionsketten und endlichen Zustandsautomaten, wodurch benutzerdefinierter Servercode für die typische CRUD-Orchestrierung ersetzt wird.
Cloud-Speicher-Synchronisierung
Asset-Spalten speichern Dateien über rclone-gestützte Anbieter und ermöglichen Ihnen, Uploads mit S3, Google Drive, Dropbox und Dutzenden anderer Backends standardmäßig zu synchronisieren.
Warum Daptin auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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