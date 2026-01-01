Squidex in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
API-first Headless CMS mit GraphQL- und REST-APIs zur Bereitstellung von Inhalten Ã¼ber jeden Kanal oder jedes Frontend.
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Was Sie mit Squidex erstellen kÃ¶nnen
Squidex ist ein quelloffenes Headless CMS, das Ihre Inhalte Ã¼ber REST- und GraphQL-APIs bereitstellt, sodass jedes Frontend â€“ Web-Apps, mobile Apps oder serverseitige Systeme â€“ Inhalte abrufen kann, ohne an eine bestimmte Rendering-Schicht gebunden zu sein. Inhaltsschemata werden in der Squidex-BenutzeroberflÃ¤che mit voller UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Referenzen, Assets, Lokalisierung und Validierungsregeln definiert.
Das Selbst-Hosting von Squidex auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle darÃ¼ber, wo Inhalte gespeichert werden und wer darauf zugreifen kann. Im Gegensatz zu SaaS-Headless-CMS-Plattformen, die pro API-Aufruf oder Benutzerplatz abrechnen, hat eine selbst gehostete Instanz keine Nutzungsobergrenzen und speichert alle Inhaltsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Hauptmerkmale von Squidex
GraphQL und REST APIs
Inhalte Ã¼ber GraphQL- und REST-Endpunkte abfragen und bereitstellen, damit jeder Frontend-Stack sie ohne benutzerdefinierte Adapter nutzen kann.
Flexible Inhaltsschemata
Definieren Sie Inhaltstypen mit benutzerdefinierten Feldern, Validierungsregeln, Referenzen und verschachtelten Komponenten mithilfe des visuellen Schema-Editors.
Anlagenverwaltung
Bilder und Dateien direkt in Squidex hochladen, organisieren und transformieren, mit in die Asset-Pipeline integrierten GrÃ¶ÃŸenÃ¤nderungs- und ZuschneidevorgÃ¤ngen.
Mehrsprachiger Inhalt
Inhalte mit integrierter LokalisierungsunterstÃ¼tzung modellieren, sodass jedes Feld Ãœbersetzungen fÃ¼r jedes konfigurierte Gebietsschema enthalten kann.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie Redakteuren, Entwicklern und externen Kunden unterschiedliche Berechtigungsstufen pro App, Schema oder Inhaltstyp zu.
Warum Squidex auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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