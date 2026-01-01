Temporal ist eine Open-Source-Plattform für dauerhafte Workflow-Ausführung, die es Entwicklern ermöglicht, langlebige, fehlertolerante Anwendungen als gewöhnlichen Code zu schreiben. Mit Temporal geschriebene Workflows überstehen Prozessabstürze, Netzwerkunterbrechungen und Infrastrukturausfälle automatisch – ohne manuelle Checkpoints, Zustandsmaschinen in Datenbanken oder komplexe Wiederholungslogik. Wenn ein Worker neu startet, wird die Ausführung genau dort fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde.

Diese Bereitstellung betreibt den vollständigen Temporal-Stack: den Server mit PostgreSQL für die Persistenz und Elasticsearch für die Workflow-Historien-Suche und -Sichtbarkeit. Die enthaltene Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, aktive Workflows zu überwachen, Ereignisprotokolle zu überprüfen, Ausführungen nach Status oder benutzerdefinierten Attributen zu durchsuchen und Signale auszulösen – und bietet Ihrem Team volle Beobachtbarkeit über laufende Geschäftsprozesse.