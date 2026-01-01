Temporal mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für die Ausführung dauerhafter Workflows zum Erstellen fehlertoleranter, langlebiger Anwendungen im großen Maßstab.
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Was Sie mit Temporal erstellen können
Temporal ist eine Open-Source-Plattform für dauerhafte Workflow-Ausführung, die es Entwicklern ermöglicht, langlebige, fehlertolerante Anwendungen als gewöhnlichen Code zu schreiben. Mit Temporal geschriebene Workflows überstehen Prozessabstürze, Netzwerkunterbrechungen und Infrastrukturausfälle automatisch – ohne manuelle Checkpoints, Zustandsmaschinen in Datenbanken oder komplexe Wiederholungslogik. Wenn ein Worker neu startet, wird die Ausführung genau dort fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde.
Diese Bereitstellung betreibt den vollständigen Temporal-Stack: den Server mit PostgreSQL für die Persistenz und Elasticsearch für die Workflow-Historien-Suche und -Sichtbarkeit. Die enthaltene Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, aktive Workflows zu überwachen, Ereignisprotokolle zu überprüfen, Ausführungen nach Status oder benutzerdefinierten Attributen zu durchsuchen und Signale auszulösen – und bietet Ihrem Team volle Beobachtbarkeit über laufende Geschäftsprozesse.
Hauptmerkmale von Temporal
Dauerhafte Ausführung
Workflows überstehen Prozessabstürze und Infrastruktur-Neustarts automatisch und setzen genau dort fort, wo sie aufgehört haben, ohne zusätzliche Infrastruktur.
Workflow-Sichtbarkeit
Die Elasticsearch-gestützte Suche ermöglicht das Filtern und Überprüfen von Workflow-Ausführungen nach Status, Workflow-Typ, benutzerdefinierten Suchattributen oder Zeitbereich.
Automatische Wiederholungsversuche
Definieren Sie Wiederholungsrichtlinien mit konfigurierbarem Backoff für jede Aktivität, damit vorübergehende Fehler behandelt werden, ohne den Anwendungscode zu ändern.
Langlebige Workflows
Unterstützt nativ Workflows, die Minuten, Tage oder Jahre laufen – einschließlich geplanter Timer, menschlicher Genehmigungsschritte und externer Signale.
Mehrsprachige SDKs
Arbeiter verbinden sich über gRPC unter Verwendung offizieller SDKs für Go, Python, Java, TypeScript, .NET und PHP.
Warum Temporal auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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