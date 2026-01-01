Jellyfin ist der führende kostenlose und Open-Source-Medienserver – eine von der Community betriebene Alternative zu Plex und Emby ohne Premium-Stufen, Tracking und Anbieterbindung. Er streamt Ihre persönliche Mediensammlung auf Smartphones, Tablets, Computer, Smart-TVs und dedizierte Apps auf Roku, Android TV, Apple TV und Fire TV mit automatischem Metadaten-Abruf und hardwarebeschleunigter Transkodierung.

Das Selbst-Hosting von Jellyfin auf einem VPS ermöglicht Ihnen rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Medienbibliothek von überall auf der Welt, mit dedizierter Bandbreite für gleichzeitige Streams und ohne Abhängigkeit von Ihrer Heim-Internetverbindung. Ihre Medien, der Wiedergabeverlauf und die Benutzereinstellungen bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle, und das ohne jegliche Abonnementgebühren.