Jellyfin mit einem Klick installieren.
Kostenloser Open-Source-Medienserver zum Streamen Ihrer persönlichen Film-, Serien- und Musikbibliothek auf beliebige Geräte.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jellyfin erstellen können
Jellyfin ist der führende kostenlose und Open-Source-Medienserver – eine von der Community betriebene Alternative zu Plex und Emby ohne Premium-Stufen, Tracking und Anbieterbindung. Er streamt Ihre persönliche Mediensammlung auf Smartphones, Tablets, Computer, Smart-TVs und dedizierte Apps auf Roku, Android TV, Apple TV und Fire TV mit automatischem Metadaten-Abruf und hardwarebeschleunigter Transkodierung.
Das Selbst-Hosting von Jellyfin auf einem VPS ermöglicht Ihnen rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Medienbibliothek von überall auf der Welt, mit dedizierter Bandbreite für gleichzeitige Streams und ohne Abhängigkeit von Ihrer Heim-Internetverbindung. Ihre Medien, der Wiedergabeverlauf und die Benutzereinstellungen bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle, und das ohne jegliche Abonnementgebühren.
Hauptmerkmale von Jellyfin
Hardware-Transkodierung
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC und VA-API Beschleunigung ermöglichen eine reibungslose Echtzeit-Transkodierung für Geräte, die das Quellformat nicht nativ abspielen können.
Live-TV und DVR
Verbinden Sie Netzwerktuner wie HDHomeRun oder M3U-Quellen, um Live-Übertragungen direkt über die Jellyfin-Oberfläche anzusehen und aufzunehmen.
Multiplattform-Apps
Native Apps für Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV und Apple TV ermöglichen jedem Haushaltsgerät den Zugriff auf die Medienbibliothek ohne Browser.
Mehrbenutzerberechtigungen
Erstellen Sie separate Konten für Familienmitglieder mit individuellen Bibliotheken, Kindersicherungen und Inhaltsbewertungsfiltern pro Benutzer.
SyncPlay-Sitzungen
Sehen Sie sich denselben Inhalt gleichzeitig mit entfernten Freunden oder der Familie an, mit synchronisierter Wiedergabe und einer gemeinsamen Warteschlange.
Warum Jellyfin auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.