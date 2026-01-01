InfluxDB 2 ist eine speziell entwickelte Zeitreihenplattform, die Erfassung, Speicherung, Abfrage, Visualisierung und Alarmierung in einer einzigen Anwendung handhabt. Basierend auf der TSM-Speicher-Engine mit der Flux-Abfragesprache bietet sie eine hohe Datenerfassungsrate und effiziente Komprimierung zusammen mit einer modernen WeboberflÃ¤che â€“ wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, separate Tools wie Grafana oder Kapacitor fÃ¼r grundlegende Beobachtbarkeits-Workflows zu integrieren.

Das Selbst-Hosting von InfluxDB 2 auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Kosten pro Datenpunkt und die Daten-Egress-Kosten, die bei verwalteten Cloud-Angeboten Ã¼blich sind. Sie erhalten vorhersehbare Kosten fÃ¼r IoT-GerÃ¤teflotten, InfrastrukturÃ¼berwachung und Finanzdatenpipelines, unabhÃ¤ngig vom Erfassungsvolumen, mit persistentem Speicher fÃ¼r Jahre historischer Telemetriedaten.