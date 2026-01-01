Kotaemon ist ein sauberes, anpassbares RAG-basiertes Dokumenten-Frage-Antwort-Tool, das sich mit dem LLM Ihrer Wahl verbindet – von OpenAI und Azure bis hin zu einer selbst gehosteten Ollama-Instanz. Laden Sie PDFs, Word-Dokumente, Tabellenkalkulationen und Bilder hoch, stellen Sie dann Fragen und erhalten Sie Antworten, die durch genaue Zitate aus dem Quellmaterial belegt sind.

Im Gegensatz zu cloudbasierten Dokumenten-KI-Diensten hält das Selbst-Hosting von Kotaemon Ihre Dateien auf Ihrem eigenen VPS privat. Die vollständige Image-Variante in dieser Vorlage fügt Tesseract OCR, LibreOffice-Format-Parsing und multimodale Dokumentenverarbeitung hinzu, wodurch sie sich für gescannte PDFs, Office-Dateien und bildlastige Dokumente eignet.