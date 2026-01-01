Mautic in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Marketing-Automatisierungsplattform für E-Mail-Kampagnen, Lead-Scoring und Multi-Channel-Kundenbindung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mautic erstellen können
Mautic ist eine vollständig quelloffene Marketing-Automatisierungsplattform, die Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Kampagnen, Kontaktdaten und Customer Journeys gibt. Im Gegensatz zu SaaS-Marketing-Tools, die pro Kontakt abrechnen, läuft Mautic auf Ihrer eigenen Infrastruktur – keine wiederkehrenden Plattformgebühren, keine Datenweitergabe an Dritte und keine Anbieterbindung.
Das Selbst-Hosting von Mautic auf einem VPS hält Ihre Kundendaten unter Ihrer direkten Kontrolle – entscheidend für DSGVO- und Datensouveränitätsanforderungen. Ohne Preisgestaltung pro Kontakt können Sie Ihre Marketingaktivitäten ohne Kostenstrafen skalieren, während Sie die volle Eigentümerschaft über jede E-Mail, Kampagne und Lead-Interaktion behalten.
Hauptmerkmale von Mautic
E-Mail-Kampagnenautomatisierung
Erstellen Sie automatisierte Drip-Kampagnen und Broadcast-E-Mails mit einem Drag-and-Drop-Builder, dynamischer Inhalts-Personalisierung und A/B-Tests.
Lead-Bewertung und -Verfolgung
Bewerten Sie Kontakte basierend auf Seitenbesuchen, E-Mail-Öffnungen, Formularübermittlungen und benutzerdefinierten Ereignissen, um die Nachverfolgung zum richtigen Zeitpunkt zu priorisieren.
Visueller Kampagnen-Builder
Gestalten Sie komplexe mehrstufige Kundenreisen mit einem Canvas-basierten Workflow-Editor, der Bedingungen, Aktionen und Entscheidungen verbindet.
Kontaktsegmentierung
Segmentieren Sie Kontakte dynamisch mithilfe von Verhaltensdaten, demografischen Merkmalen und benutzerdefinierten Feldern, um die richtige Zielgruppe für jede Kampagne anzusprechen.
Mehrkanal-Ansprache
Erreichen Sie Kontakte per E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigungen und Web-Benachrichtigungen von einer einzigen Plattform aus mit einheitlichem Engagement-Tracking.
Warum Mautic auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.