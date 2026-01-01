Docker Registry mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Das offizielle private Register zum Speichern, Verteilen und Verwalten Ihrer Docker-Container-Images.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Docker Registry erstellen kÃ¶nnen
Docker Registry ist das offizielle Open-Source-Speicher- und Verteilungssystem fÃ¼r Docker-Images. Der Betrieb einer eigenen Registry bietet Ihrem Team ein privates, hochleistungsfÃ¤higes Repository fÃ¼r Container-Images â€“ wodurch proprietÃ¤rer Anwendungscode von Ã¶ffentlichen Hubs ferngehalten und gleichzeitig schnelle, zuverlÃ¤ssige Image-Pulls fÃ¼r Ihre CI/CD-Pipelines und Produktionsbereitstellungen gewÃ¤hrleistet werden.
Das Self-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Bilddaten Ihre Infrastruktur nie verlassen, was die Einhaltung von Datengovernance-Richtlinien vereinfacht und die AbhÃ¤ngigkeit von externen Diensten beseitigt. Sie kontrollieren den Zugriff, die Aufbewahrungsrichtlinien und die SpeicherkapazitÃ¤t â€“ ohne pro-Image-GebÃ¼hren oder BandbreitenbeschrÃ¤nkungen, die von gehosteten Registry-Anbietern auferlegt werden.
Hauptmerkmale von Docker Registry
Privater Bildspeicher
Speichern Sie proprietÃ¤re Container-Images sicher auf Ihrer eigenen Infrastruktur und halten Sie sensiblen Code von Ã¶ffentlichen Registries fern.
CI/CD-Integration
Die Standard-Docker-Push- und -Pull-API gewÃ¤hrleistet KompatibilitÃ¤t mit jedem Build-Tool, jeder Pipeline und jeder Orchestrierungsplattform.
Webhook-UnterstÃ¼tzung
Nachgelagerte Pipeline-Schritte automatisch auslÃ¶sen, sobald ein neues Image in die Registry gepusht wird.
Persistenter Schicht-Cache
Die gemeinsame Layer-Speicherung Ã¼ber Images hinweg reduziert den Speicherplatzverbrauch drastisch und beschleunigt die Image-Verteilung in Ihrem Team.
Warum Docker Registry auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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