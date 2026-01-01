Docker Registry ist das offizielle Open-Source-Speicher- und Verteilungssystem fÃ¼r Docker-Images. Der Betrieb einer eigenen Registry bietet Ihrem Team ein privates, hochleistungsfÃ¤higes Repository fÃ¼r Container-Images â€“ wodurch proprietÃ¤rer Anwendungscode von Ã¶ffentlichen Hubs ferngehalten und gleichzeitig schnelle, zuverlÃ¤ssige Image-Pulls fÃ¼r Ihre CI/CD-Pipelines und Produktionsbereitstellungen gewÃ¤hrleistet werden.

Das Self-Hosting auf Ihrem VPS bedeutet, dass Bilddaten Ihre Infrastruktur nie verlassen, was die Einhaltung von Datengovernance-Richtlinien vereinfacht und die AbhÃ¤ngigkeit von externen Diensten beseitigt. Sie kontrollieren den Zugriff, die Aufbewahrungsrichtlinien und die SpeicherkapazitÃ¤t â€“ ohne pro-Image-GebÃ¼hren oder BandbreitenbeschrÃ¤nkungen, die von gehosteten Registry-Anbietern auferlegt werden.