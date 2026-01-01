Joomla in einem Klick installieren.
Leistungsstarkes Open-Source-CMS zum Erstellen dynamischer Websites, Portale und Webanwendungen mit mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Joomla
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Joomla erstellen kÃ¶nnen
Joomla ist ein ausgereiftes Open-Source-Content-Management-System mit Ã¼ber 100 Millionen Downloads, das alles von persÃ¶nlichen Blogs und Community-Portalen bis hin zu Unternehmensanwendungen und Regierungswebsites betreibt. Seine fortschrittliche Benutzerverwaltung, die integrierte mehrsprachige UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 75 Sprachen und Tausende von Erweiterungen machen es zu einer der flexibelsten verfÃ¼gbaren CMS-Plattformen.
Joomla auf deinem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet dir dedizierte Ressourcen, volle Kontrolle Ã¼ber die PHP- und MySQL-Konfiguration und keine Shared-Hosting-EinschrÃ¤nkungen â€“ so skaliert deine Website mit deinem Publikum, ohne unvorhersehbare Leistung oder GebÃ¼hren pro Besucher.
Hauptmerkmale von Joomla
Integrierte Mehrsprachigkeit
Inhalte in Ã¼ber 75 Sprachen nativ verwalten â€“ keine Drittanbieter-Plugins erforderlich, was es ideal fÃ¼r internationale Unternehmen und Organisationen macht.
Erweiterte Zugriffskontrolle
Definieren Sie granulare Berechtigungen mit mehreren Benutzergruppen und Zugriffsebenen, sodass Sie genau steuern kÃ¶nnen, wer Inhalte erstellen, bearbeiten oder verÃ¶ffentlichen kann.
Tausende von Erweiterungen
Erweitern Sie Joomla mit Templates, Komponenten, Modulen und Plugins aus dem Joomla Extensions Directory, um jede FunktionalitÃ¤t hinzuzufÃ¼gen, die Ihre Website benÃ¶tigt.
Integrierte SEO-Tools
Generieren Sie standardmÃ¤ÃŸig benutzerfreundliche URLs, Meta-Beschreibungen und Sitemaps, um das Suchmaschinenranking ohne zusÃ¤tzliche Plugins zu verbessern.
Inhaltsversionierung
Verfolgen Sie jede Ã„nderung an Artikeln und setzen Sie auf jede frÃ¼here Version zurÃ¼ck, um Ihre Inhalte vor versehentlichen Bearbeitungen oder unerwÃ¼nschten Ãœberarbeitungen zu schÃ¼tzen.
Warum Joomla auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.